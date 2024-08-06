Челябинские полицейские нашли самокатчиков, сломавших женщине ногу и руку

В Челябинске полицейские нашли компанию подростков, сбившую во время езды на электросамокатах женщину и сломавшую во время столкновения ей руку и ногу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по городу, материал передан в следственный отдел.
«Самокатчиков нашли. Материал передан в следственный отдел», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ по Челябинску.
Агентство связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
Группа молодых людей задавила на женщину 4 августа в 19:00 возле дома №57 по улице Героев Танкограда во время катания на электросамокатах. По словам родственников пострадавшей, у нее зафиксировали перелом левой ноги и сложный перелом левой руки. Сейчас она проходит лечение. Подростки после произошедшего извинялись перед ней, но потом испугались и уехали с места аварии.
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