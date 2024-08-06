В Златоусте суд лишил статуса два органа власти

В Златоусте (Челябинская область) суд лишил статуса органов местного самоуправления два подразделения мэрии. Как 7 августа сообщили в пресс-службе областной прокуратуру, требования надзорного ведомства удовлетворены частично.
«Решением областного суда иск прокуратуры области удовлетворен частично. Нормы устава в части наделения финуправления и управления соцзащиты населения округа статусами иных органов местного самоуправления признаны недействующими», — заявили в прокуратуре.
Несоответствие норм городского устава носило большую юридическую силу. Службы, обладавшие статусом органов власти, фактически являются исполнительно-распорядительными. Как следует из решения суда, их следует включить в состав местной администрации.
В суд прокуратура пошла после того, как не смогла найти понимания у местных депутатов. Прокурор Златоуста опротестовал их первоначальное решение, но добровольно внести в него коррективы народные избранники отказались. При этом судебная инстанция согласилась с их мнением о том, что городской комитет по управлению имуществом (КУИ) статусом органа местного самоуправления обладает. Однако, по данным источника URA.RU, вышестоящий суд также лишил комитет статуса.
В пресс-службе горсобрания оперативно получить комментарий URA.RU не удалось. По данным собеседника информагентства, требование прокуратуры связано с целью повысить ответственность органов власти.
«Когда надо было ремонтировать, например, ливневую канализацию, приходилось искать, кто виноват в доведении ее до разбитого состояния. КУИ признавал, что объект стоит на его балансе, однако указывал на управление ЖКХ, которое наделено полномочиями поддерживать инфраструктуру. Теперь обязательства будут сосредоточены внутри самой администрации», — поделился с URA.RU источник.
По данным информагентства, КУИ подаст кассационную жалобу. Так ли это, URA.RU задало вопрос в пресс-службу мэрии, ответ на который готовится. В настоящий момент до вступления решения суда в силу комитет, мэр, администрация, горсобрание и контрольно-счетная палата остаются органами местного самоуправления.
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