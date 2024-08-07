На Челябинскую область надвигается новый циклон, под влиянием которого в регионе ожидаются дожди, грозы и град. Об этом 7 августа сообщили в региональном гидрометцентре.
«Под влиянием приближающегося циклона и связанными с ним фронтальными зонами пройдут дожди, в отдельных районах до сильных, ожидаются грозы, возможен град. В регионе 8 августа облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ночью и утром местами туманы», — сообщили в гидрометцентре.
Ветер по области ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +17,+22°.
В Челябинске облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14,+16°, днем +19,+21°.
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