На Челябинскую область надвигается новый циклон

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Циклон принесет в регион грозы и град
Циклон принесет в регион грозы и град Фото:

На Челябинскую область надвигается новый циклон, под влиянием которого в регионе ожидаются дожди, грозы и град. Об этом 7 августа сообщили в региональном гидрометцентре.

«Под влиянием приближающегося циклона и связанными с ним фронтальными зонами пройдут дожди, в отдельных районах до сильных, ожидаются грозы, возможен град. В регионе 8 августа облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ночью и утром местами туманы», — сообщили в гидрометцентре.

Ветер по области ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +17,+22°.

В Челябинске облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14,+16°, днем +19,+21°.

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На Челябинскую область надвигается новый циклон, под влиянием которого в регионе ожидаются дожди, грозы и град. Об этом 7 августа сообщили в региональном гидрометцентре. «Под влиянием приближающегося циклона и связанными с ним фронтальными зонами пройдут дожди, в отдельных районах до сильных, ожидаются грозы, возможен град. В регионе 8 августа облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, возможен град. Ночью и утром местами туманы», — сообщили в гидрометцентре. Ветер по области ожидается северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +17,+22°. В Челябинске облачно с прояснениями, ночью слабый дождь, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14,+16°, днем +19,+21°.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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