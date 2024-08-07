В Челябинске в июле по сравнению с июнем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 7%. Средняя стоимость квартир при этом составила пять миллионов рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске за месяц спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске повысился на 7%. В городе по итогам прошлого месяца средняя стоимость квартир оказалась равна пяти миллионам рублей, а стоимость квадратного метра составила 97 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, вторичное жилье стали чаще рассматривать потенциальные покупатели, которые ранее, до отмены массовой льготной ипотеки, были нацелены на квартиры в новостройках. Сказались более выгодные ставки по кредитам на вторичное жилье.
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