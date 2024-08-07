Челябинцы раскупили квартиры на вторичном рынке. Инфографика

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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, строительство, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Челябинцы с покупки новостроек переключились на «вторичку» из-за отмены массовой льготной ипотеки Фото:

В Челябинске в июле по сравнению с июнем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 7%. Средняя стоимость квартир при этом составила пять миллионов рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске за месяц спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске повысился на 7%. В городе по итогам прошлого месяца средняя стоимость квартир оказалась равна пяти миллионам рублей, а стоимость квадратного метра составила 97 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, вторичное жилье стали чаще рассматривать потенциальные покупатели, которые ранее, до отмены массовой льготной ипотеки, были нацелены на квартиры в новостройках. Сказались более выгодные ставки по кредитам на вторичное жилье.

Средняя стоимость вторичных квартир в июле составила пять миллионов рублей за объект
Средняя стоимость вторичных квартир в июле составила пять миллионов рублей за объект

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В Челябинске в июле по сравнению с июнем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 7%. Средняя стоимость квартир при этом составила пять миллионов рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске за месяц спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске повысился на 7%. В городе по итогам прошлого месяца средняя стоимость квартир оказалась равна пяти миллионам рублей, а стоимость квадратного метра составила 97 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, вторичное жилье стали чаще рассматривать потенциальные покупатели, которые ранее, до отмены массовой льготной ипотеки, были нацелены на квартиры в новостройках. Сказались более выгодные ставки по кредитам на вторичное жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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