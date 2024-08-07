Челябинцы раскупили квартиры на вторичном рынке. Инфографика

07 августа 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Челябинцы с покупки новостроек переключились на «вторичку» из-за отмены массовой льготной ипотеки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июле по сравнению с июнем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 7%. Средняя стоимость квартир при этом составила пять миллионов рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске за месяц спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске повысился на 7%. В городе по итогам прошлого месяца средняя стоимость квартир оказалась равна пяти миллионам рублей, а стоимость квадратного метра составила 97 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, вторичное жилье стали чаще рассматривать потенциальные покупатели, которые ранее, до отмены массовой льготной ипотеки, были нацелены на квартиры в новостройках. Сказались более выгодные ставки по кредитам на вторичное жилье. Средняя стоимость вторичных квартир в июле составила пять миллионов рублей за объект Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июле по сравнению с июнем спрос на квартиры на вторичном рынке вырос на 7%. Средняя стоимость квартир при этом составила пять миллионов рублей за объект. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске за месяц спрос на вторичном рынке жилья в Челябинске повысился на 7%. В городе по итогам прошлого месяца средняя стоимость квартир оказалась равна пяти миллионам рублей, а стоимость квадратного метра составила 97 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Как отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин, вторичное жилье стали чаще рассматривать потенциальные покупатели, которые ранее, до отмены массовой льготной ипотеки, были нацелены на квартиры в новостройках. Сказались более выгодные ставки по кредитам на вторичное жилье.