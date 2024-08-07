СКР заинтересовался ранением военкора Поддубного
новость из сюжетаВоенкор Поддубный тяжело ранен в Курской области
Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявили в СКР в своем telegram-канале.
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«Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Также по поручению Председателя СК России Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью», —
Поддубный находится в областной больнице. Он пришел в сознание.
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