Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного

08 августа 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявили в СКР в своем telegram-канале. «Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Также по поручению Председателя СК России Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью», — говорится в сообщении ведомства. Поддубный находится в областной больнице. Он пришел в сознание.