07 августа 2024

Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отдел СК по Железнодорожному району. Екатеринбург, следственный комитет, ск рф по свердловской области, ск рф, следственный комитет россии
СКР заинтересовался ранением военкора Поддубного Фото:
новость из сюжета
Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявили в СКР в своем telegram-канале.

Новость по теме
Кто такой Евгений Поддубный, которого тяжело ранили в Курской области: работа военкора в зоне СВО

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Также по поручению Председателя СК России Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью», — говорится в сообщении ведомства.

Поддубный находится в областной больнице. Он пришел в сознание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи установят всех лиц, причастных к покушению на Евгения Поддубного в Курской области. Об этом заявили в СКР в своем telegram-канале. «Следователи Следственного комитета Российской Федерации примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Также по поручению Председателя СК России Евгений Поддубный будет награжден ведомственной медалью», — говорится в сообщении ведомства. Поддубный находится в областной больнице. Он пришел в сознание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...