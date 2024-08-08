Челябинского военного уволили со службы, не выплатив «боевые» за время СВО

Старшего прапорщика из Копейска уволили из армии, не выплатив часть довольствия

08 августа 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Военнослужащий не досчитался значительной части довольствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинского военного, гвардии старшего прапорщика Игоря Самойлова, уволили со службы, не выплатив при этом значительную часть денежного довольствия за участие в СВО. Сумма, которой не досчитался мужчина почти в четыре раза меньше положенной по закону. Представитель военнослужащего в лице адвоката Алексея Моргенштерна считает, что это прямое нарушение закона Российской Федерации, а также указа президента РФ Владимира Путина. «Нельзя исключить человека из списков личного состава воинской части пока его полностью не обеспечат установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением. А это как раз и произошло в нашем случае. В период наступательных действий моему доверителю, согласно выпискам из банка, поступила заработная плата, которая почти в четыре раза меньше положенной по закону. Можно сказать, что „боевые“ ему вообще не оплатили. А после просто уволили», — сообщил URA.RU Моргенштерн. По закону, находясь на линии боевого соприкосновения, Самойлов должен был получать не менее 228,5 тысяч рублей ежемесячно. При этом, по словам адвоката, за период с ноября 2022 года по апрель 2023 года ему начислено в общем чуть более 450 тысяч рублей (при том, что фактически ежемесячно Самойлов получал всего около 59 тысяч рублей). Летом 2023 года военного исключили из списков личного состава воинской части, так и не рассчитав его полностью. Алексей Моргенштерн констатирует, что обращения в различные инстанции по данной ситуации ни к чему не привели. Последним шагом стало обращение в Генпрокуратуру РФ (имеется в распоряжении редакции URA.RU). Но пока результата нет. URA.RU направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ, главной военной прокуратуры и главного военно-следственного управления по поводу сложившейся ситуации. Ответы будут опубликованы после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинского военного, гвардии старшего прапорщика Игоря Самойлова, уволили со службы, не выплатив при этом значительную часть денежного довольствия за участие в СВО. Сумма, которой не досчитался мужчина почти в четыре раза меньше положенной по закону. Представитель военнослужащего в лице адвоката Алексея Моргенштерна считает, что это прямое нарушение закона Российской Федерации, а также указа президента РФ Владимира Путина. «Нельзя исключить человека из списков личного состава воинской части пока его полностью не обеспечат установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением. А это как раз и произошло в нашем случае. В период наступательных действий моему доверителю, согласно выпискам из банка, поступила заработная плата, которая почти в четыре раза меньше положенной по закону. Можно сказать, что „боевые“ ему вообще не оплатили. А после просто уволили», — сообщил URA.RU Моргенштерн. По закону, находясь на линии боевого соприкосновения, Самойлов должен был получать не менее 228,5 тысяч рублей ежемесячно. При этом, по словам адвоката, за период с ноября 2022 года по апрель 2023 года ему начислено в общем чуть более 450 тысяч рублей (при том, что фактически ежемесячно Самойлов получал всего около 59 тысяч рублей). Летом 2023 года военного исключили из списков личного состава воинской части, так и не рассчитав его полностью. Алексей Моргенштерн констатирует, что обращения в различные инстанции по данной ситуации ни к чему не привели. Последним шагом стало обращение в Генпрокуратуру РФ (имеется в распоряжении редакции URA.RU). Но пока результата нет. URA.RU направило запросы в пресс-службы Минобороны РФ, главной военной прокуратуры и главного военно-следственного управления по поводу сложившейся ситуации. Ответы будут опубликованы после получения.