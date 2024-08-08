08 августа 2024
07 августа 2024

В городе ХМАО сгорел дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ЧП прибыли спасатели
На место ЧП прибыли спасатели Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь с 8 на 9 августа загорелся дом в 11-м микрорайоне. О пожаре сообщили очевидцы в соцсети.

«Горит дом в 11 микрорайоне Нефтеюганска», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На кадрах видно, что с огнем борются спасатели, но здание выгорело практически полностью. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь с 8 на 9 августа загорелся дом в 11-м микрорайоне. О пожаре сообщили очевидцы в соцсети. «Горит дом в 11 микрорайоне Нефтеюганска», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На кадрах видно, что с огнем борются спасатели, но здание выгорело практически полностью. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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