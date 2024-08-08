На место ЧП прибыли спасатели
В Нефтеюганске (ХМАО) в ночь с 8 на 9 августа загорелся дом в 11-м микрорайоне. О пожаре сообщили очевидцы в соцсети.
«Горит дом в 11 микрорайоне Нефтеюганска», — сообщают очевидцы в telegram-канале «Это Юганск, детка!». На кадрах видно, что с огнем борются спасатели, но здание выгорело практически полностью. Информация о пострадавших не уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ ожидается.
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