08 августа 2024

Бастрыкин дал важное поручение главе свердловского СК из-за ЧП в детсаду

Бастрыкин ждет доклад после ухода девочки из детсада в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин ждет результатов проверки по делу Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя свердловского управления СК Константина Мирошниченко доложить о ходе проверки, начатой после ухода трехлетней девочки из детского сада в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК поручил Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах о происшествии с воспитанницей детского сада. Девочка, как пишут СМИ, ушла из садика во время прогулки», — пишет telegram-канал «Следком».

Как писало URA.RU, инцидент произошел 8 августа в Ленинском районе. Ребенка спустя некоторое время нашла родственница на улице. Факт ухода вызвал серьезные вопросы к соблюдению мер безопасности в дошкольном учреждении.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя свердловского управления СК Константина Мирошниченко доложить о ходе проверки, начатой после ухода трехлетней девочки из детского сада в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК поручил Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах о происшествии с воспитанницей детского сада. Девочка, как пишут СМИ, ушла из садика во время прогулки», — пишет telegram-канал «Следком». Как писало URA.RU, инцидент произошел 8 августа в Ленинском районе. Ребенка спустя некоторое время нашла родственница на улице. Факт ухода вызвал серьезные вопросы к соблюдению мер безопасности в дошкольном учреждении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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