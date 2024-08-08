Бастрыкин дал важное поручение главе свердловского СК из-за ЧП в детсаду

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя свердловского управления СК Константина Мирошниченко доложить о ходе проверки, начатой после ухода трехлетней девочки из детского сада в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК поручил Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах о происшествии с воспитанницей детского сада. Девочка, как пишут СМИ, ушла из садика во время прогулки», — пишет telegram-канал «Следком».
Как писало URA.RU, инцидент произошел 8 августа в Ленинском районе. Ребенка спустя некоторое время нашла родственница на улице. Факт ухода вызвал серьезные вопросы к соблюдению мер безопасности в дошкольном учреждении.
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