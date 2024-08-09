В Челябинской области два военных КАМАЗа улетели в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Технику перегоняли в Челябинск (фото из архива)
Технику перегоняли в Челябинск (фото из архива) Фото:

На трассе М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) 9 августа два военных КАМАЗа улетели в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», предварительно, водители не справились с управлением, нарушив скоростной режим.

«Техника двигалась в сторону Челябинска, предварительно, не соблюдая скоростной режим. Не справившись управлением, они съехали в кювет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Там отметили, что в ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ. Судя по фото, технику пытаются вытянуть из кювета на буксире. Один из КАМАЗов перевернулся на бок. 

URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ по региону. Там сообщили, что информация уточняется.

Один из КАМАЗОВ перевернулся на бок
Один из КАМАЗОВ перевернулся на бок
Фото:

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На трассе М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) 9 августа два военных КАМАЗа улетели в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», предварительно, водители не справились с управлением, нарушив скоростной режим. «Техника двигалась в сторону Челябинска, предварительно, не соблюдая скоростной режим. Не справившись управлением, они съехали в кювет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал». Там отметили, что в ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ. Судя по фото, технику пытаются вытянуть из кювета на буксире. Один из КАМАЗов перевернулся на бок.  URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ по региону. Там сообщили, что информация уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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