На трассе М-5 в районе Златоуста (Челябинская область) 9 августа два военных КАМАЗа улетели в кювет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал», предварительно, водители не справились с управлением, нарушив скоростной режим.
«Техника двигалась в сторону Челябинска, предварительно, не соблюдая скоростной режим. Не справившись управлением, они съехали в кювет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».
Там отметили, что в ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ. Судя по фото, технику пытаются вытянуть из кювета на буксире. Один из КАМАЗов перевернулся на бок.
URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ по региону. Там сообщили, что информация уточняется.
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