Замгенпрокурора Зайцев помог ребенку-инвалиду в Челябинске получить лекарства

Замгенпрокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев помог малолетнему челябинцу-инвалиду получить необходимые лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, теперь ребенок обеспечен медикаментами до марта следующего года.
«По обращению матери 5-летнего ребенка-инвалида из Челябинска проведена проверка, которая показала, что вопреки требованиям закона он не обеспечивался противоэпилептическими препаратами. После вмешательства в ситуацию надзорного ведомства и принятия мер реагирования ребенок обеспечен одним из препаратов до марта следующего года, вторым — до февраля 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Похожая ситуация произошла в Магнитогорске. Там необходимых лекарств не выдали 70-летнему пенсионеру. Причиной стало несвоевременное направление персонифицированных заявок медицинским учреждением. Прокурор внес представление главному врачу больницы. После чего все нарушения были устранены. Мужчина получил медикаменты.
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