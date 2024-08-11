11 августа 2024

Замгенпрокурора Зайцев помог ребенку-инвалиду в Челябинске получить лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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После вмешательства замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева выявленные нарушения были устранены
После вмешательства замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева выявленные нарушения были устранены Фото:

Замгенпрокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев помог малолетнему челябинцу-инвалиду получить необходимые лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, теперь ребенок обеспечен медикаментами до марта следующего года.

«По обращению матери 5-летнего ребенка-инвалида из Челябинска проведена проверка, которая показала, что вопреки требованиям закона он не обеспечивался противоэпилептическими препаратами. После вмешательства в ситуацию надзорного ведомства и принятия мер реагирования ребенок обеспечен одним из препаратов до марта следующего года, вторым — до февраля 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Похожая ситуация произошла в Магнитогорске. Там необходимых лекарств не выдали 70-летнему пенсионеру. Причиной стало несвоевременное направление персонифицированных заявок медицинским учреждением. Прокурор внес представление главному врачу больницы. После чего все нарушения были устранены. Мужчина получил медикаменты.

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Замгенпрокурора РФ в УрФО Сергей Зайцев помог малолетнему челябинцу-инвалиду получить необходимые лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по УрФО, теперь ребенок обеспечен медикаментами до марта следующего года. «По обращению матери 5-летнего ребенка-инвалида из Челябинска проведена проверка, которая показала, что вопреки требованиям закона он не обеспечивался противоэпилептическими препаратами. После вмешательства в ситуацию надзорного ведомства и принятия мер реагирования ребенок обеспечен одним из препаратов до марта следующего года, вторым — до февраля 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Похожая ситуация произошла в Магнитогорске. Там необходимых лекарств не выдали 70-летнему пенсионеру. Причиной стало несвоевременное направление персонифицированных заявок медицинским учреждением. Прокурор внес представление главному врачу больницы. После чего все нарушения были устранены. Мужчина получил медикаменты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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