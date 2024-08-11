Свердловчанин поставил челябинским детям сливочное масло на растительных жирах

Поставщик из Свердловской области поставил в детский сад Челябинска сливочное масло с содержанием растительных жиров. Как 12 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, декларация о соответствии на товар признана недействительной.
«В детском саду Челябинска была отобрана проба масла сладко-сливочного несоленое „Крестьянское“ 72,5%, высший сорт. В продукции выявлено наличие растительных жиров. Данный факт свидетельствует об использовании при изготовлении масла немолочных видов сырья неизвестного происхождения», — заявили URA.RU в офисе службы.
Лабораторные исследования, проведенные челябинским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», показали отклонения в жирно-кислотном составе продукта. В масле присутствовал бета-ситостерин и отсутствовал холестерин. Это и позволило сделать вывод о присутствии в составе посторонних ингредиентов.
Обнаруженные отклонения нарушают требования безопасности. Россельхознадзор предостерег бизнесмена. Администрацию детского сада уведомили о необходимости изъятия потенциально опасной продукции из оборота.
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