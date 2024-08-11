11 августа 2024

Свердловчанин поставил челябинским детям сливочное масло на растительных жирах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сливочное масло Россельхознадзор постановил изъять из оборота
Сливочное масло Россельхознадзор постановил изъять из оборота Фото:

Поставщик из Свердловской области поставил в детский сад Челябинска сливочное масло с содержанием растительных жиров. Как 12 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, декларация о соответствии на товар признана недействительной.

«В детском саду Челябинска была отобрана проба масла сладко-сливочного несоленое „Крестьянское“ 72,5%, высший сорт. В продукции выявлено наличие растительных жиров. Данный факт свидетельствует об использовании при изготовлении масла немолочных видов сырья неизвестного происхождения», — заявили URA.RU в офисе службы.

Лабораторные исследования, проведенные челябинским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», показали отклонения в жирно-кислотном составе продукта. В масле присутствовал бета-ситостерин и отсутствовал холестерин. Это и позволило сделать вывод о присутствии в составе посторонних ингредиентов.

Обнаруженные отклонения нарушают требования безопасности. Россельхознадзор предостерег бизнесмена. Администрацию детского сада уведомили о необходимости изъятия потенциально опасной продукции из оборота.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставщик из Свердловской области поставил в детский сад Челябинска сливочное масло с содержанием растительных жиров. Как 12 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, декларация о соответствии на товар признана недействительной. «В детском саду Челябинска была отобрана проба масла сладко-сливочного несоленое „Крестьянское“ 72,5%, высший сорт. В продукции выявлено наличие растительных жиров. Данный факт свидетельствует об использовании при изготовлении масла немолочных видов сырья неизвестного происхождения», — заявили URA.RU в офисе службы. Лабораторные исследования, проведенные челябинским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», показали отклонения в жирно-кислотном составе продукта. В масле присутствовал бета-ситостерин и отсутствовал холестерин. Это и позволило сделать вывод о присутствии в составе посторонних ингредиентов. Обнаруженные отклонения нарушают требования безопасности. Россельхознадзор предостерег бизнесмена. Администрацию детского сада уведомили о необходимости изъятия потенциально опасной продукции из оборота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...