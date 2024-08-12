Жильцы дома в Екатеринбурге целый месяц требуют от УК убрать горы мусора во дворах. Фото

Жильцы дома в Екатеринбурге жалуются на УК из-за мусора во дворе и на площадках

13 августа 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

По словам жильцов, дворники не выходят на работу уже несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге жильцы дома на улице Титова, 12 и Агрономическая, 23 требуют от «УК РЭМП УЖСК» навести порядок во дворах и подъездах. Они подавали заявку на уборку 30 июля, работы обещали выполнить до 10 августа, однако в назначенный срок ничего не изменилось. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница одного из домов. «Более трех недель у нас не производится уборка двора и подъездов. Заявка [на уборку] была подана 30 июля, после нескольких писем и звонков, в личном кабинете УК появилась отписка, что работы будут произведены до 10 августа. На момент 12 августа у нас все еще грязно», — жалуется Екатерина. Она также рассказала, что ситуация повторяется неоднократно. В «УК РЭМП УЖСК» корреспонденту URA.RU пояснили, что в упомянутых домах поменялась клининговая компания. «Предыдущая организация не справлялась с обязанностями, новый подрядчик входит в график — сегодня по данному адресу запланировано кошение [травы], мусор также уберут», — прокомментировали в пресс-службе. Жильцам пообещали скинуть фотоотчет и устранить все замечания. При этом, по словам УК, ожидать перерасчета не стоит, так как «жители ежемесячно платят определенную сумму за содержание жилья, деньги копятся и никуда не расходуются, если клининговая компания не осуществляла уборку». Кучи мусора лежат возле урн Читатель URA.RU Урны возле подъездов также переполнены мусором Читатель URA.RU Мусор копится на детских площадках Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Титова, 12 и Агрономическая, 23 требуют от «УК РЭМП УЖСК» навести порядок во дворах и подъездах. Они подавали заявку на уборку 30 июля, работы обещали выполнить до 10 августа, однако в назначенный срок ничего не изменилось. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница одного из домов. «Более трех недель у нас не производится уборка двора и подъездов. Заявка [на уборку] была подана 30 июля, после нескольких писем и звонков, в личном кабинете УК появилась отписка, что работы будут произведены до 10 августа. На момент 12 августа у нас все еще грязно», — жалуется Екатерина. Она также рассказала, что ситуация повторяется неоднократно. В «УК РЭМП УЖСК» корреспонденту URA.RU пояснили, что в упомянутых домах поменялась клининговая компания. «Предыдущая организация не справлялась с обязанностями, новый подрядчик входит в график — сегодня по данному адресу запланировано кошение [травы], мусор также уберут», — прокомментировали в пресс-службе. Жильцам пообещали скинуть фотоотчет и устранить все замечания. При этом, по словам УК, ожидать перерасчета не стоит, так как «жители ежемесячно платят определенную сумму за содержание жилья, деньги копятся и никуда не расходуются, если клининговая компания не осуществляла уборку».