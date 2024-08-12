В Екатеринбурге жильцы дома на улице Титова, 12 и Агрономическая, 23 требуют от «УК РЭМП УЖСК» навести порядок во дворах и подъездах. Они подавали заявку на уборку 30 июля, работы обещали выполнить до 10 августа, однако в назначенный срок ничего не изменилось. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница одного из домов.
«Более трех недель у нас не производится уборка двора и подъездов. Заявка [на уборку] была подана 30 июля, после нескольких писем и звонков, в личном кабинете УК появилась отписка, что работы будут произведены до 10 августа. На момент 12 августа у нас все еще грязно», — жалуется Екатерина. Она также рассказала, что ситуация повторяется неоднократно.
В «УК РЭМП УЖСК» корреспонденту URA.RU пояснили, что в упомянутых домах поменялась клининговая компания. «Предыдущая организация не справлялась с обязанностями, новый подрядчик входит в график — сегодня по данному адресу запланировано кошение [травы], мусор также уберут», — прокомментировали в пресс-службе. Жильцам пообещали скинуть фотоотчет и устранить все замечания. При этом, по словам УК, ожидать перерасчета не стоит, так как «жители ежемесячно платят определенную сумму за содержание жилья, деньги копятся и никуда не расходуются, если клининговая компания не осуществляла уборку».
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Екатеринбурге жильцы дома на улице Титова, 12 и Агрономическая, 23 требуют от «УК РЭМП УЖСК» навести порядок во дворах и подъездах. Они подавали заявку на уборку 30 июля, работы обещали выполнить до 10 августа, однако в назначенный срок ничего не изменилось. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала жительница одного из домов. «Более трех недель у нас не производится уборка двора и подъездов. Заявка [на уборку] была подана 30 июля, после нескольких писем и звонков, в личном кабинете УК появилась отписка, что работы будут произведены до 10 августа. На момент 12 августа у нас все еще грязно», — жалуется Екатерина. Она также рассказала, что ситуация повторяется неоднократно. В «УК РЭМП УЖСК» корреспонденту URA.RU пояснили, что в упомянутых домах поменялась клининговая компания. «Предыдущая организация не справлялась с обязанностями, новый подрядчик входит в график — сегодня по данному адресу запланировано кошение [травы], мусор также уберут», — прокомментировали в пресс-службе. Жильцам пообещали скинуть фотоотчет и устранить все замечания. При этом, по словам УК, ожидать перерасчета не стоит, так как «жители ежемесячно платят определенную сумму за содержание жилья, деньги копятся и никуда не расходуются, если клининговая компания не осуществляла уборку».