Суд утвердил приговор воспитателю детсада в Екатеринбурге, где удушился ребенок

13 августа 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в детском садике №180 (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский областной суд оставил в силе приговор Яне Хакимовой, воспитательнице екатеринбургского детсада №180, где 25 января прошлого года на горке скончалась маленькая девочка. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В начале июня текущего года Кировский районный суд приговорил Хакимову к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью на такой же срок. «Приговор первой инстанции оставлен без изменений», — рассказали в облсуде. По версии следствия, воспитанница на прогулке, спускаясь с горки, зацепилась шарфом за конструкцию. Хакимова не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи увезли малышку в больницу, но через неделю она скончалась. Родителям погибшей руководство учреждения обязано выплатить 4,4 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Яне Хакимовой, воспитательнице екатеринбургского детсада №180, где 25 января прошлого года на горке скончалась маленькая девочка. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В начале июня текущего года Кировский районный суд приговорил Хакимову к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью на такой же срок. «Приговор первой инстанции оставлен без изменений», — рассказали в облсуде. По версии следствия, воспитанница на прогулке, спускаясь с горки, зацепилась шарфом за конструкцию. Хакимова не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи увезли малышку в больницу, но через неделю она скончалась. Родителям погибшей руководство учреждения обязано выплатить 4,4 миллиона рублей.