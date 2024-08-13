Суд утвердил приговор воспитателю детсада в Екатеринбурге, где удушился ребенок

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, спальная комната, детский садик
Трагедия произошла в детском садике №180 (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Яне Хакимовой, воспитательнице екатеринбургского детсада №180, где 25 января прошлого года на горке скончалась маленькая девочка. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

В начале июня текущего года Кировский районный суд приговорил Хакимову к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью на такой же срок. «Приговор первой инстанции оставлен без изменений», — рассказали в облсуде.

По версии следствия, воспитанница на прогулке, спускаясь с горки, зацепилась шарфом за конструкцию. Хакимова не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи увезли малышку в больницу, но через неделю она скончалась. Родителям погибшей руководство учреждения обязано выплатить 4,4 миллиона рублей.

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Свердловский областной суд оставил в силе приговор Яне Хакимовой, воспитательнице екатеринбургского детсада №180, где 25 января прошлого года на горке скончалась маленькая девочка. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В начале июня текущего года Кировский районный суд приговорил Хакимову к двум годам ограничения свободы с запретом заниматься педагогической деятельностью на такой же срок. «Приговор первой инстанции оставлен без изменений», — рассказали в облсуде. По версии следствия, воспитанница на прогулке, спускаясь с горки, зацепилась шарфом за конструкцию. Хакимова не сразу заметила, что ребенок в беде. Врачи увезли малышку в больницу, но через неделю она скончалась. Родителям погибшей руководство учреждения обязано выплатить 4,4 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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