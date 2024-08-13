Робопсы устроили флешмоб на форуме «Армия-2024». Видео

13 августа 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Роботы устроили танец на форуме «Армия-2024» (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Московской области проходит международный форум военной техники «Армия-2024». Второй день мероприятия завершился танцевальным выступлением роботизированных собак в камуфляже. «Гости военного форума „Армия-2024“ сегодня стали очевидцами удивительного танцевального выступления робособак в камуфляже», — передает Life.ru . Журналисты приложили соответствующее видео. Форум «Армия-2024» стартовал 12 августа. В этом году на выставке постарались представить только те новинки из числа военной техники, которые могут понадобиться российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Одна из новинок, представленной в ходе выставки — шпионский камень с вмонтированной камерой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области проходит международный форум военной техники «Армия-2024». Второй день мероприятия завершился танцевальным выступлением роботизированных собак в камуфляже. «Гости военного форума „Армия-2024“ сегодня стали очевидцами удивительного танцевального выступления робособак в камуфляже», — передает Life.ru. Журналисты приложили соответствующее видео. Форум «Армия-2024» стартовал 12 августа. В этом году на выставке постарались представить только те новинки из числа военной техники, которые могут понадобиться российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Одна из новинок, представленной в ходе выставки — шпионский камень с вмонтированной камерой.