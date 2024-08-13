В Московской области проходит международный форум военной техники «Армия-2024». Второй день мероприятия завершился танцевальным выступлением роботизированных собак в камуфляже.
«Гости военного форума „Армия-2024“ сегодня стали очевидцами удивительного танцевального выступления робособак в камуфляже», — передает
Форум «Армия-2024» стартовал 12 августа. В этом году на выставке постарались представить только те новинки из числа военной техники, которые могут понадобиться российским военным, участвующим в спецоперации на Украине. Одна из новинок, представленной в ходе выставки — шпионский камень с вмонтированной камерой.
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