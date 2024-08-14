«Тут так полыхало»: как горел ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы. Фоторепортаж

Пожар в ТЦ «РИО» в Москве потушен
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарный рукав, пожарный, пожарная машина
Пожар в ТЦ «РИО» вспыхнул 14 августа, пламя охватило четыре этажа, пострадавших нет Фото:

Утром 14 августа в Москве вспыхнул пожар в торговом центре «РИО». Посетители здания были эвакуированы. Огонь охватил обшивку здания с первого по четвертый этаж, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание. Чтобы исключить тление, спасатели разобрали вентилируемый фасад ТЦ. Как горел «РИО» — в материале URA.RU.

Пожар в московском ТЦ вспыхнул рано утром. Сотрудников здания быстро эвакуировали, пострадавших в результате инцидента нет. «В 8:40 тут все вспыхнуло. Я не знаю, как вообще мы спаслись. Почувствовали запах гари. Тут так полыхало!» — сообщила сотрудница «Вкусвилла». Ее слова передает MSK1.ru.

Пожар охватил фасад здания, однако внутри торгового центра огонь не распространился. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Для ликвидации последствий ЧП хотели привлечь авиацию. На место ЧП прибыло 40 спасателей и 11 единиц техники. Возгорание быстро ликвидировали.

Обрушения фасада не наблюдается. Пожарные начали разбор вентилируемого фасада, чтобы избежать повторного возгорания. На месте происшествия работает следственный комитет и дежурят сотрудники спецслужб.

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Утром 14 августа в Москве вспыхнул пожар в торговом центре «РИО». Посетители здания были эвакуированы. Огонь охватил обшивку здания с первого по четвертый этаж, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пожарным удалось ликвидировать открытое возгорание. Чтобы исключить тление, спасатели разобрали вентилируемый фасад ТЦ. Как горел «РИО» — в материале URA.RU. Пожар в московском ТЦ вспыхнул рано утром. Сотрудников здания быстро эвакуировали, пострадавших в результате инцидента нет. «В 8:40 тут все вспыхнуло. Я не знаю, как вообще мы спаслись. Почувствовали запах гари. Тут так полыхало!» — сообщила сотрудница «Вкусвилла». Ее слова передает MSK1.ru. Пожар охватил фасад здания, однако внутри торгового центра огонь не распространился. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Для ликвидации последствий ЧП хотели привлечь авиацию. На место ЧП прибыло 40 спасателей и 11 единиц техники. Возгорание быстро ликвидировали. Обрушения фасада не наблюдается. Пожарные начали разбор вентилируемого фасада, чтобы избежать повторного возгорания. На месте происшествия работает следственный комитет и дежурят сотрудники спецслужб.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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