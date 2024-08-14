Пожар в ТЦ «РИО» в Москве полностью потушен

Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ РИО в Москве, сообщили МЧС
Пожар в торговом центре «РИО» в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.
«Спасателям удалось потушить открытое горение в торгово-развлекательном центре „РИО“ на юго-западе Москвы», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На месте пожара спасатели разбирают вентилируемый фасад здания, чтобы исключить тление и повторное возгорание.
Пожар вспыхнул в торговом центре «РИО», который находится на улице Большая Черемушкинская в Москве. Утром 14 августа произошло возгорание, пострадал фасад здания. Посетители были эвакуированы, передает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.