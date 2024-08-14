Пожар в ТЦ «РИО» в Москве полностью потушен

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Спасатели ликвидировали пожар в ТЦ РИО в Москве, сообщили МЧС Фото:

Пожар в торговом центре «РИО» в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.

«Спасателям удалось потушить открытое горение в торгово-развлекательном центре „РИО“ на юго-западе Москвы», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На месте пожара спасатели разбирают вентилируемый фасад здания, чтобы исключить тление и повторное возгорание.

Пожар вспыхнул в торговом центре «РИО», который находится на улице Большая Черемушкинская в Москве. Утром 14 августа произошло возгорание, пострадал фасад здания. Посетители были эвакуированы, передает MK.RU.

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Пожар в торговом центре «РИО» в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС. «Спасателям удалось потушить открытое горение в торгово-развлекательном центре „РИО“ на юго-западе Москвы», — передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. На месте пожара спасатели разбирают вентилируемый фасад здания, чтобы исключить тление и повторное возгорание. Пожар вспыхнул в торговом центре «РИО», который находится на улице Большая Черемушкинская в Москве. Утром 14 августа произошло возгорание, пострадал фасад здания. Посетители были эвакуированы, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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