В московском ТЦ «РИО» начался серьезный пожар

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По предварительным данным, огонь начался в фитнес-центре в ТЦ РИО в Москве, сообщает Baza Фото:

На Ленинском проспекте в Москве начался пожар в торговом центре «РИО». По предварительным данным, дым идет из фитнес-центра. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Пожар в ТЦ „РИО“ на Ленинском проспекте в Москве», — передает telegram-канал. Вероятный источник возгорания — фитнес-центр. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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На Ленинском проспекте в Москве начался пожар в торговом центре «РИО». По предварительным данным, дым идет из фитнес-центра. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Пожар в ТЦ „РИО“ на Ленинском проспекте в Москве», — передает telegram-канал. Вероятный источник возгорания — фитнес-центр. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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