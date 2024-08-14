В московском ТЦ «РИО» начался серьезный пожар

На Ленинском проспекте в Москве начался пожар в торговом центре «РИО». По предварительным данным, дым идет из фитнес-центра. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Пожар в ТЦ „РИО“ на Ленинском проспекте в Москве», — передает telegram-канал. Вероятный источник возгорания — фитнес-центр. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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На Ленинском проспекте в Москве начался пожар в торговом центре «РИО». По предварительным данным, дым идет из фитнес-центра. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Пожар в ТЦ „РИО“ на Ленинском проспекте в Москве», — передает telegram-канал. Вероятный источник возгорания — фитнес-центр. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.