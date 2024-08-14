ТАСС: пожар в московском ТЦ «РИО» будет тушить авиация

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На данный момент открытое горение ликвидировано Фото:

Пожару в торговом центре «РИО» в Москве присвоен повышенный ранг сложности. Для ликвидации последствий планируется привлечь авиацию. Об этом заявили в оперативных службах.

«Обшивка ТРЦ „РИО“ на юго-западе Москвы горит с первого по четвертый этаж. Пожару присвоен повышенный номер сложности», — сообщили в службах, передает ТАСС.

Отмечается, что для тушения, вероятно, будет привлечена авиация. На данный момент открытое горение ликвидировано. На месте работают сотрудники МЧС. По данным служб, никто не пострадал.

Обновлено в 10:00 по мск. В МЧС сообщили, что необходимости в привлечении авиации нет.

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Пожару в торговом центре «РИО» в Москве присвоен повышенный ранг сложности. Для ликвидации последствий планируется привлечь авиацию. Об этом заявили в оперативных службах. «Обшивка ТРЦ „РИО“ на юго-западе Москвы горит с первого по четвертый этаж. Пожару присвоен повышенный номер сложности», — сообщили в службах, передает ТАСС. Отмечается, что для тушения, вероятно, будет привлечена авиация. На данный момент открытое горение ликвидировано. На месте работают сотрудники МЧС. По данным служб, никто не пострадал. Обновлено в 10:00 по мск. В МЧС сообщили, что необходимости в привлечении авиации нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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