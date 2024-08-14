ТАСС: пожар в московском ТЦ «РИО» будет тушить авиация

Пожару в торговом центре «РИО» в Москве присвоен повышенный ранг сложности. Для ликвидации последствий планируется привлечь авиацию. Об этом заявили в оперативных службах.
«Обшивка ТРЦ „РИО“ на юго-западе Москвы горит с первого по четвертый этаж. Пожару присвоен повышенный номер сложности», — сообщили в службах, передает ТАСС.
Отмечается, что для тушения, вероятно, будет привлечена авиация. На данный момент открытое горение ликвидировано. На месте работают сотрудники МЧС. По данным служб, никто не пострадал.
Обновлено в 10:00 по мск. В МЧС сообщили, что необходимости в привлечении авиации нет.
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