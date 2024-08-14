Любовный треугольник в Златоусте: ревность, молоток и сломанные колени

В Златоусте местному жителю сломали колени из-за ревности

15 августа 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Ревнивец был задержан сотрудниками полиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) в подъезде дома на проспекте Гагарина на местного жителя напали трое неизвестных. Они избили его молотком, сломав коленные чашечки. По данным URA.RU, нападение произошло из-за ревности к женщине. Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавших оперативно задержали. «Ситуация классическая: двое мужчин полюбили одну женщину. Она сделала выбор в пользу одного из них. Тогда во втором взыграла ревность. Вместе с друзьями он подкараулил оппонента в подъезде и избил его молотком», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что все участники инцидента были оперативно задержаны. Ими оказались жители города 1990, 1994, 1983 годов рождения. На данный момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте (Челябинская область) в подъезде дома на проспекте Гагарина на местного жителя напали трое неизвестных. Они избили его молотком, сломав коленные чашечки. По данным URA.RU, нападение произошло из-за ревности к женщине. Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавших оперативно задержали. «Ситуация классическая: двое мужчин полюбили одну женщину. Она сделала выбор в пользу одного из них. Тогда во втором взыграла ревность. Вместе с друзьями он подкараулил оппонента в подъезде и избил его молотком», — рассказал URA.RU источник. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что все участники инцидента были оперативно задержаны. Ими оказались жители города 1990, 1994, 1983 годов рождения. На данный момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.