В Пентагоне заявили, что Киев просит у США невозможного

Пентагон: в США уже не производятся некоторые запрашиваемые Украиной боеприпасы
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США не могут проспонсировать ВСУ достаточным количеством боеприпасов, так как, те что хочет Киев, уже устарели и не производятся
США не могут проспонсировать ВСУ достаточным количеством боеприпасов, так как, те что хочет Киев, уже устарели и не производятся Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Определенные типы артиллерийских боеприпасов, на которые есть спрос со стороны Украины, больше не выпускаются в США, и их запасы снизились до критически минимальных уровней. Это следует из доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

«ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в том время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — заявлено в докладе. В документе также подчеркивается, что хотя текущие поставки могут быть достаточны для достижения краткосрочных целей ВСУ, они не смогут удовлетворить потребности украинской армии в среднесрочной перспективе.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на фоне атаки в Курской области. В него вошли ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы.

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Определенные типы артиллерийских боеприпасов, на которые есть спрос со стороны Украины, больше не выпускаются в США, и их запасы снизились до критически минимальных уровней. Это следует из доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча. «ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в том время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — заявлено в докладе. В документе также подчеркивается, что хотя текущие поставки могут быть достаточны для достижения краткосрочных целей ВСУ, они не смогут удовлетворить потребности украинской армии в среднесрочной перспективе. Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на фоне атаки в Курской области. В него вошли ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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