В Пентагоне заявили, что Киев просит у США невозможного

Определенные типы артиллерийских боеприпасов, на которые есть спрос со стороны Украины, больше не выпускаются в США, и их запасы снизились до критически минимальных уровней. Это следует из доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.
«ВСУ продолжают запрашивать передачу боеприпасов, в том время как некоторые из их разновидностей, которые больше не производятся и не поставляются Соединенными Штатами, сократились до критического уровня», — заявлено в докладе. В документе также подчеркивается, что хотя текущие поставки могут быть достаточны для достижения краткосрочных целей ВСУ, они не смогут удовлетворить потребности украинской армии в среднесрочной перспективе.
Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на фоне атаки в Курской области. В него вошли ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы.
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