США выделили Украине новый пакет военной помощи на фоне атаки в Курской области

09 августа 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

Стоимость американского пакета военной помощи для Киева составит 125 миллионов рублей Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ в Курской области. В пакет войдут ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщили в Пентагоне. «США объявляют о новой военной помощи Киеву, в пакет войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии», — заявили в Пентагоне. Стоимость пакета составит 125 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ в Курской области. В пакет войдут ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщили в Пентагоне. «США объявляют о новой военной помощи Киеву, в пакет войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии», — заявили в Пентагоне. Стоимость пакета составит 125 миллионов рублей.