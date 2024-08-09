09 августа 2024

США выделили Украине новый пакет военной помощи на фоне атаки в Курской области

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Стоимость американского пакета военной помощи для Киева составит 125 миллионов рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ в Курской области. В пакет войдут ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщили в Пентагоне.

«США объявляют о новой военной помощи Киеву, в пакет войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии», — заявили в Пентагоне. Стоимость пакета составит 125 миллионов рублей.

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В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ в Курской области. В пакет войдут ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщили в Пентагоне. «США объявляют о новой военной помощи Киеву, в пакет войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии», — заявили в Пентагоне. Стоимость пакета составит 125 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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