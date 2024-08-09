США выделили Украине новый пакет военной помощи на фоне атаки в Курской области

Стоимость американского пакета военной помощи для Киева составит 125 миллионов рублей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на фоне атаки ВСУ в Курской области. В пакет войдут ракеты Stinger и артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщили в Пентагоне.
«США объявляют о новой военной помощи Киеву, в пакет войдут ракеты Stinger и боеприпасы для артиллерии», —
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