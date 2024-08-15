Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сравнил челябинскую команду с игроками АХЛ

16 августа 2024 в 06:26 Размер текста - 17 +

Бенуа Гру заявил, что верит в игроков «Трактора» Фото: Анна Журавлева © URA.RU Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сравнил челябинскую команду с игроками Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он отметил, что челябинские хоккеисты достойно бы смогли выступать на уровне АХЛ и ему не терпится начать сезон с такой сильной командой. «„Трактор“ был бы очень хорошей командой на уровне АХЛ. Может быть, на самом верху, может быть, чуть ближе к середине, но точно был бы на хорошем счету», — приводит портал Championat.com мнение Бенуа Гру, которого попросили ответить на вопрос, как бы глядел «Трактор», играй он в АХЛ. Главный тренер «Трактора» отметил, что практически все основные защитники команды — хорошие защитники на уровне АХЛ. Он отметил, что и тройки нападения «трактористов» также бы достойно смотрелись в Американской хоккейной лиге. В начале мая клуб отказался от услуг главного тренера Алексея Заварухина, объявив о подписании контракта с канадским специалистом Бенуа Гру. Главное достижение канадца на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира 2015 года со сборной Канады. Однако клубы НХЛ он не тренировал, работал лишь во второй по силе лиге Северной Америки — АХЛ. В конце июля Гру прибыл в Челябинск и приступил к тренировочным сборам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру сравнил челябинскую команду с игроками Американской хоккейной лиги (АХЛ). Он отметил, что челябинские хоккеисты достойно бы смогли выступать на уровне АХЛ и ему не терпится начать сезон с такой сильной командой. «„Трактор“ был бы очень хорошей командой на уровне АХЛ. Может быть, на самом верху, может быть, чуть ближе к середине, но точно был бы на хорошем счету», — приводит портал Championat.com мнение Бенуа Гру, которого попросили ответить на вопрос, как бы глядел «Трактор», играй он в АХЛ. Главный тренер «Трактора» отметил, что практически все основные защитники команды — хорошие защитники на уровне АХЛ. Он отметил, что и тройки нападения «трактористов» также бы достойно смотрелись в Американской хоккейной лиге. В начале мая клуб отказался от услуг главного тренера Алексея Заварухина, объявив о подписании контракта с канадским специалистом Бенуа Гру. Главное достижение канадца на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира 2015 года со сборной Канады. Однако клубы НХЛ он не тренировал, работал лишь во второй по силе лиге Северной Америки — АХЛ. В конце июля Гру прибыл в Челябинск и приступил к тренировочным сборам.