Челябинский «Трактор» в новом сезоне ждет либо оглушительный успех, либо грандиозный провал

Челябинский ХК «Трактор» в новом сезоне станет абсолютным сюрпризом

10 августа 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В минувшем сезоне «Трактор» добрался до бронзы Кубка Гагарина Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» радикально обновил свой состав. О том, какие перемены принесло межсезонье главной команде Челябинска и чего от нее ждать в новом сезоне, рассказывает URA.RU. Главный тренер Алексею Заварухину пришлось расстаться с командой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прошлый сезон «Трактор» начинал с главным тренером Анваром Гатиятуллиным. В конце октября его сменил Алексей Заварухин. Заварухин, казалось, закрепился на этой должности. С ним «Трактор» дошел до бронзовых медалей Кубка Гагарина, пробившись в плей-офф и выбив по его ходу уфимский «Салават» и московское «Динамо». Однако в начале мая клуб отказался от услуг Заварухина, объявив о подписании канадского специалиста Бенуа Гру. Главное достижение канадца на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира 2015 года со сборной Канады. Однако клубы НХЛ он не тренировал, работал лишь во второй по силе лиге Северной Америки — АХЛ. В конце июля Гру прибыл в Челябинск и приступил к тренировочным сборам. Вратари Вратарская линия в «Тракторе» изменилась не так сильно. С начала прошлого сезона клуб потерял лишь Никиту Подскребалина, который практически не имел игрового времени и зимой был обменян в магнитогорский «Металлург». А вот Зак Фукале, который в начале прошлого сезона был «темной лошадкой», доказал, что по праву является первым номером и проявил себя как один из лучших вратарей лиги. Заменяющий Фукале Сергей Мыльников, несмотря на сухой проигрыш «Локомотиву» в плей-офф после травмы Фукале, показал себя вполне квалифицированным вратарем и сохранил статус главного дублера в воротах команды. Легионеры Список легионеров «Трактора» претерпел серьезные изменения. Это связано и с тем, что клубы КХЛ начиная с сезона 2024—2025 годов могут заявлять не трех, а пятерых иностранных игроков. «Трактор» избавился от не заигравших в Челябинске Роба Хэмилтона и Мэдисона Боуи. Зато в составе по ходу сезона и в межсезонье появились обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе «Бостона» Стивен Кэмпфер и действующий чемпион Швеции канадец Дилан Сикьюра. Остались в составе Чарльз Робинсон и Зак Фукале. Потери Антон Бурдасов в межсезонье покинул клуб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самыми значимыми потерями можно назвать уход из команды защитника Альберта Яруллина и нападающего Антона Бурдасова. Яруллин закрывал дефицитную позицию атакующего защитника и был самым результативным в команде среди игроков этой позиции. Бурдасов в сезоне 2022—2023 годов был лучшим снайпером «Трактора». В завершившемся сезоне он ухудшил показатели, однако оставался одним из лидеров команды. Тем не менее, именно руководство «Трактора» выступило инициатором досрочного расторжения контракта с Бурдасовым. Также покинул команду нападающий Никита Сошников, который выделялся индивидуальным мастерством, однако лидером команды так и не стал. Приобретения Ярким приобретением «Трактора» в межсезонье стал трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Андрей Светлаков. Он подписал контракт сразу на три года. Также команду усилил центральный нападающий Александр Кадейкин, последний сезон проведший в СКА. Кроме того, команда пополнилась защитником из ЦСКА Марселем Ибрагимовым. Кого удалось сохранить Генменеджер «Трактора» Алексей Волков делает ставку на наступающий сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Остались в клубе ярко проявившие себя в сезоне Максим Шабанов и Виталий Кравцов. Также остается в «Тракторе» обменянный в декабре из «Металлурга» Григорий Дронов. Из давно играющих в команде опытных защитников в команде остались Илья Карпухин и Артем Блажиевский. Также в составе остаются неплохо выглядевшие по ходу сезона минувшем году Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Котляревский. «У меня большие ожидания от „Трактора“ в будущем сезоне. В межсезонье видна серьезная работа: подписания игроков на определенные позиции — два опытных российских центра (Светлаков и Кадейкин), скоростной легионер (Сикьюра), результативный защитник (Кэмпфер), большой защитник для третьей пары (Ибрагимов). При этом генеральный менеджер „Трактора“ Алексей Волков не боится принимать резонансные решения, как непродление контракта с Алексеем Заварухиным и разрыв соглашения с Антоном Бурдасовым. Видно, что руководство сделало ставку на следующий сезон. Много разговоров насчет нового главного тренера Бенуа Гру. Но это осознанный выбор Волкова — канадцу будет отказано большое доверие и созданы все условия. А дальше все определит сезон», — прокомментировала URA.RU хоккейный эксперт, журналист Олеся Усова. «Трактор» сильно изменился перед сезоном. На фоне больших ожиданий болельщиков и руководства эти перемены не могут привести команду к среднему результату — ее ждет либо оглушительный успех, либо грандиозный провал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» радикально обновил свой состав. О том, какие перемены принесло межсезонье главной команде Челябинска и чего от нее ждать в новом сезоне, рассказывает URA.RU. Главный тренер Прошлый сезон «Трактор» начинал с главным тренером Анваром Гатиятуллиным. В конце октября его сменил Алексей Заварухин. Заварухин, казалось, закрепился на этой должности. С ним «Трактор» дошел до бронзовых медалей Кубка Гагарина, пробившись в плей-офф и выбив по его ходу уфимский «Салават» и московское «Динамо». Однако в начале мая клуб отказался от услуг Заварухина, объявив о подписании канадского специалиста Бенуа Гру. Главное достижение канадца на тренерском мостике — золото молодежного чемпионата мира 2015 года со сборной Канады. Однако клубы НХЛ он не тренировал, работал лишь во второй по силе лиге Северной Америки — АХЛ. В конце июля Гру прибыл в Челябинск и приступил к тренировочным сборам. Вратари Вратарская линия в «Тракторе» изменилась не так сильно. С начала прошлого сезона клуб потерял лишь Никиту Подскребалина, который практически не имел игрового времени и зимой был обменян в магнитогорский «Металлург». А вот Зак Фукале, который в начале прошлого сезона был «темной лошадкой», доказал, что по праву является первым номером и проявил себя как один из лучших вратарей лиги. Заменяющий Фукале Сергей Мыльников, несмотря на сухой проигрыш «Локомотиву» в плей-офф после травмы Фукале, показал себя вполне квалифицированным вратарем и сохранил статус главного дублера в воротах команды. Легионеры Список легионеров «Трактора» претерпел серьезные изменения. Это связано и с тем, что клубы КХЛ начиная с сезона 2024—2025 годов могут заявлять не трех, а пятерых иностранных игроков. «Трактор» избавился от не заигравших в Челябинске Роба Хэмилтона и Мэдисона Боуи. Зато в составе по ходу сезона и в межсезонье появились обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе «Бостона» Стивен Кэмпфер и действующий чемпион Швеции канадец Дилан Сикьюра. Остались в составе Чарльз Робинсон и Зак Фукале. Потери Самыми значимыми потерями можно назвать уход из команды защитника Альберта Яруллина и нападающего Антона Бурдасова. Яруллин закрывал дефицитную позицию атакующего защитника и был самым результативным в команде среди игроков этой позиции. Бурдасов в сезоне 2022—2023 годов был лучшим снайпером «Трактора». В завершившемся сезоне он ухудшил показатели, однако оставался одним из лидеров команды. Тем не менее, именно руководство «Трактора» выступило инициатором досрочного расторжения контракта с Бурдасовым. Также покинул команду нападающий Никита Сошников, который выделялся индивидуальным мастерством, однако лидером команды так и не стал. Приобретения Ярким приобретением «Трактора» в межсезонье стал трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Андрей Светлаков. Он подписал контракт сразу на три года. Также команду усилил центральный нападающий Александр Кадейкин, последний сезон проведший в СКА. Кроме того, команда пополнилась защитником из ЦСКА Марселем Ибрагимовым. Кого удалось сохранить Остались в клубе ярко проявившие себя в сезоне Максим Шабанов и Виталий Кравцов. Также остается в «Тракторе» обменянный в декабре из «Металлурга» Григорий Дронов. Из давно играющих в команде опытных защитников в команде остались Илья Карпухин и Артем Блажиевский. Также в составе остаются неплохо выглядевшие по ходу сезона минувшем году Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Котляревский. «У меня большие ожидания от „Трактора“ в будущем сезоне. В межсезонье видна серьезная работа: подписания игроков на определенные позиции — два опытных российских центра (Светлаков и Кадейкин), скоростной легионер (Сикьюра), результативный защитник (Кэмпфер), большой защитник для третьей пары (Ибрагимов). При этом генеральный менеджер „Трактора“ Алексей Волков не боится принимать резонансные решения, как непродление контракта с Алексеем Заварухиным и разрыв соглашения с Антоном Бурдасовым. Видно, что руководство сделало ставку на следующий сезон. Много разговоров насчет нового главного тренера Бенуа Гру. Но это осознанный выбор Волкова — канадцу будет отказано большое доверие и созданы все условия. А дальше все определит сезон», — прокомментировала URA.RU хоккейный эксперт, журналист Олеся Усова. «Трактор» сильно изменился перед сезоном. На фоне больших ожиданий болельщиков и руководства эти перемены не могут привести команду к среднему результату — ее ждет либо оглушительный успех, либо грандиозный провал.