В челябинских школах появятся два новых предмета

16 августа 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Труд и основы безопасности и защиты Родины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В школах Челябинской области в 2024-25 году появятся два новых предмета: труд и основы безопасности и защиты Родины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «Учебный предмет „Труд“ вводится с 1 сентября 2024 года, ранее он назывался „Технология“. Также с 1 сентября вводится учебный предмет „Основы безопасности и защиты Родины“ (ранее „Основы безопасности жизнедеятельности“)», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального минобразования отметили, что для предмета «Труд» уточнена цель — «воспитание человека труда», а также уточнены и расширены задачи. На трудах школьники приобретут базовые навыки работы с различными материалами, познакомятся с миром разнообразных профессий и смогут сделать шаги в самоопределении. Особое внимание будет уделено черчению и графической грамоте, а также разделам о беспилотных летательных аппаратах в модуле «Робототехника». Учащихся познакомят с инженерными специальностями, результатом работы станет проект в виде макета, изделия, модели в виде материального или виртуального объекта. Беспилотники школьники научатся собирать уже в 8 классе, а в 9 классе освоят программирование и языки управления роботами. В начальной школе рекомендовано выделить на уроки труда по одному часу в неделю, в средних и старших классах — по два часа в неделю, в 10 и 11 классах трудов нет. В новом предмете «Основы безопасности и защиты Родины» школьников научат действиям в случае опасной и чрезвычайной ситуации, правам и обязанностям россиян в области обороны, устройству стрелкового оружия и Уставу армии. Акценты будут сделаны на гуманные аспекты, к примеру, работа беспилотников будет рассматриваться для разведки и эвакуации, спасения жизней. Для юношей в 10-11 классе обязательным станет курс внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка», в рамках которого предусмотрены учебные сборы. Новый предмет рекомендован к изучению в средних и старших классах по одному часу в неделю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах Челябинской области в 2024-25 году появятся два новых предмета: труд и основы безопасности и защиты Родины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «Учебный предмет „Труд“ вводится с 1 сентября 2024 года, ранее он назывался „Технология“. Также с 1 сентября вводится учебный предмет „Основы безопасности и защиты Родины“ (ранее „Основы безопасности жизнедеятельности“)», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального минобразования отметили, что для предмета «Труд» уточнена цель — «воспитание человека труда», а также уточнены и расширены задачи. На трудах школьники приобретут базовые навыки работы с различными материалами, познакомятся с миром разнообразных профессий и смогут сделать шаги в самоопределении. Особое внимание будет уделено черчению и графической грамоте, а также разделам о беспилотных летательных аппаратах в модуле «Робототехника». Учащихся познакомят с инженерными специальностями, результатом работы станет проект в виде макета, изделия, модели в виде материального или виртуального объекта. Беспилотники школьники научатся собирать уже в 8 классе, а в 9 классе освоят программирование и языки управления роботами. В начальной школе рекомендовано выделить на уроки труда по одному часу в неделю, в средних и старших классах — по два часа в неделю, в 10 и 11 классах трудов нет. В новом предмете «Основы безопасности и защиты Родины» школьников научат действиям в случае опасной и чрезвычайной ситуации, правам и обязанностям россиян в области обороны, устройству стрелкового оружия и Уставу армии. Акценты будут сделаны на гуманные аспекты, к примеру, работа беспилотников будет рассматриваться для разведки и эвакуации, спасения жизней. Для юношей в 10-11 классе обязательным станет курс внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка», в рамках которого предусмотрены учебные сборы. Новый предмет рекомендован к изучению в средних и старших классах по одному часу в неделю.