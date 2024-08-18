Россиянам дали советы, как не попасть под уголовное преследование за сбор грибов

Юрист Русяев: за сбор краснокнижных грибов могут возбудить уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
За незаконный сбор могут осудить на четыре года Фото:

Чтобы не попасть под уголовное преследование, следует забирать домой только знакомые грибы, не повреждать другие и воздержаться от сбора необычных и редких видов. Об этом россиянам напомнил управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

«Согласно статье УК РФ, за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку грибов из Красной книги предусмотрены различные виды наказания: от обязательных работ до штрафа в миллион рублей или лишение свободы до четырех лет. Во избежание санкций, нужно придерживаться трех правил — брать только знакомые грибы, не повреждать те, которые не планируются к сбору, в том числе ядовитые, а также воздержаться от сбора необычных и редких грибов», — пояснил Илья Русяев в интервью РИА Новости.

Юрист добавил, что действующее законодательство не устанавливает конкретных требований к тому — срезать грибы или их можно выдергивать. Также не стоит забывать о региональных особенностях правил сбора. В пример Русяев привел Челябинскую область, где запрещено собирать лисички с диаметром шляпки менее 1,5 сантиметра, а грузди — менее 2,5.

Ранее граждан России к изучению Красной книги перед сбором призывал член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский, передает «Национальная служба новостей». А о том, как и где вести «тихую охоту» в августе — узнаете из материала URA.RU.

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Чтобы не попасть под уголовное преследование, следует забирать домой только знакомые грибы, не повреждать другие и воздержаться от сбора необычных и редких видов. Об этом россиянам напомнил управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. «Согласно статье УК РФ, за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку грибов из Красной книги предусмотрены различные виды наказания: от обязательных работ до штрафа в миллион рублей или лишение свободы до четырех лет. Во избежание санкций, нужно придерживаться трех правил — брать только знакомые грибы, не повреждать те, которые не планируются к сбору, в том числе ядовитые, а также воздержаться от сбора необычных и редких грибов», — пояснил Илья Русяев в интервью РИА Новости. Юрист добавил, что действующее законодательство не устанавливает конкретных требований к тому — срезать грибы или их можно выдергивать. Также не стоит забывать о региональных особенностях правил сбора. В пример Русяев привел Челябинскую область, где запрещено собирать лисички с диаметром шляпки менее 1,5 сантиметра, а грузди — менее 2,5. Ранее граждан России к изучению Красной книги перед сбором призывал член Союза грибников, миколог Михаил Вишневский, передает «Национальная служба новостей». А о том, как и где вести «тихую охоту» в августе — узнаете из материала URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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