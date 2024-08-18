В поселке Берлин Троицкого района (Челябинская область) власти приступили к ликвидации крупной несанкционированной свалки. Как URA.RU 19 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, площадь объекта составила 15,8 га.
«Началась ликвидация крупной несанкционированной свалки в рамках исполнения решения управления Россельхознадзора. Ликвидация свалки стала возможной после многолетних усилий и судебных разбирательств, в ходе которых местные власти были оштрафованы за неисполнение предписаний ведомства», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Объект обнаружили в 2013 году. Несмотря на судебное решение 2019 года о ее ликвидации, проблема оставалась нерешенной и даже усугубилась: свалка вблизи хозяйственных и жилых построек выросла в три раза. После дополнительных предупреждений и рекомендаций Россельхознадзора в 2024 году администрация Нижней Санарки обратилась за финансовой помощью к районным и областным властям в рамках программы «Благоприятная среда». После ликвидации свалки планируется передать землю местным аграриям для земледелия и посева зерновых культур.
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