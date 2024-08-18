18 августа 2024

В Челябинской области ликвидируют крупную незаконную свалку, найденную 11 лет назад. Фото

В Челябинской области ликвидируют крупную несанкционированную свалку
© Служба новостей «URA.RU»
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Ликвидации свалки предшествовали долгие судебные процессы с местными властями
Ликвидации свалки предшествовали долгие судебные процессы с местными властями Фото:

В поселке Берлин Троицкого района (Челябинская область) власти приступили к ликвидации крупной несанкционированной свалки. Как URA.RU 19 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, площадь объекта составила 15,8 га.

«Началась ликвидация крупной несанкционированной свалки в рамках исполнения решения управления Россельхознадзора. Ликвидация свалки стала возможной после многолетних усилий и судебных разбирательств, в ходе которых местные власти были оштрафованы за неисполнение предписаний ведомства», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

Объект обнаружили в 2013 году. Несмотря на судебное решение 2019 года о ее ликвидации, проблема оставалась нерешенной и даже усугубилась: свалка вблизи хозяйственных и жилых построек выросла в три раза. После дополнительных предупреждений и рекомендаций Россельхознадзора в 2024 году администрация Нижней Санарки обратилась за финансовой помощью к районным и областным властям в рамках программы «Благоприятная среда». После ликвидации свалки планируется передать землю местным аграриям для земледелия и посева зерновых культур.

Спустя 11 лет после обнаружения свалки ее ликвидируют
Спустя 11 лет после обнаружения свалки ее ликвидируют
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В поселке Берлин Троицкого района (Челябинская область) власти приступили к ликвидации крупной несанкционированной свалки. Как URA.RU 19 августа сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, площадь объекта составила 15,8 га. «Началась ликвидация крупной несанкционированной свалки в рамках исполнения решения управления Россельхознадзора. Ликвидация свалки стала возможной после многолетних усилий и судебных разбирательств, в ходе которых местные власти были оштрафованы за неисполнение предписаний ведомства», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Объект обнаружили в 2013 году. Несмотря на судебное решение 2019 года о ее ликвидации, проблема оставалась нерешенной и даже усугубилась: свалка вблизи хозяйственных и жилых построек выросла в три раза. После дополнительных предупреждений и рекомендаций Россельхознадзора в 2024 году администрация Нижней Санарки обратилась за финансовой помощью к районным и областным властям в рамках программы «Благоприятная среда». После ликвидации свалки планируется передать землю местным аграриям для земледелия и посева зерновых культур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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