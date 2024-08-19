В России открылись автосалоны белорусского бренда Belgee

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, москвич 3, шоу рум
До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров Фото:

В России открылись дилерские центры белорусского автобренда Belgee. Об этом говорится в сообщении компании.

«Автосалоны Belgee открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Во многих регионах идут подготовка и оформление шоурумов. До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров», — пишет издание «Известия», ссылаясь на сообщение компании.

На базе моделей Geely Belgee выпускает автомобили. На данный момент в России доступны кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro).

Ранее сообщалось, что компании «Базис Моторс» и ГК «Автоград» стали официальными дилерами бренда. Дилерская сеть белорусской марки были запущены с 1 июля.

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В России открылись дилерские центры белорусского автобренда Belgee. Об этом говорится в сообщении компании. «Автосалоны Belgee открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Во многих регионах идут подготовка и оформление шоурумов. До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров», — пишет издание «Известия», ссылаясь на сообщение компании. На базе моделей Geely Belgee выпускает автомобили. На данный момент в России доступны кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro). Ранее сообщалось, что компании «Базис Моторс» и ГК «Автоград» стали официальными дилерами бренда. Дилерская сеть белорусской марки были запущены с 1 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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