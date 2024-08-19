Авто В России открылись автосалоны белорусского бренда Belgee 19 августа 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России открылись дилерские центры белорусского автобренда Belgee. Об этом говорится в сообщении компании. «Автосалоны Belgee открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Во многих регионах идут подготовка и оформление шоурумов. До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров», — пишет издание «Известия», ссылаясь на сообщение компании. На базе моделей Geely Belgee выпускает автомобили. На данный момент в России доступны кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro). Ранее сообщалось, что компании «Базис Моторс» и ГК «Автоград» стали официальными дилерами бренда. Дилерская сеть белорусской марки были запущены с 1 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России открылись дилерские центры белорусского автобренда Belgee. Об этом говорится в сообщении компании. «Автосалоны Belgee открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Во многих регионах идут подготовка и оформление шоурумов. До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров», — пишет издание «Известия», ссылаясь на сообщение компании. На базе моделей Geely Belgee выпускает автомобили. На данный момент в России доступны кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro). Ранее сообщалось, что компании «Базис Моторс» и ГК «Автоград» стали официальными дилерами бренда. Дилерская сеть белорусской марки были запущены с 1 июля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям