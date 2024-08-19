В России открылись автосалоны белорусского бренда Belgee

В России открылись дилерские центры белорусского автобренда Belgee. Об этом говорится в сообщении компании.
«Автосалоны Belgee открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и других городах. Во многих регионах идут подготовка и оформление шоурумов. До конца 2024 года в России планируется открыть не менее 120 центров», — пишет издание «Известия», ссылаясь на сообщение компании.
На базе моделей Geely Belgee выпускает автомобили. На данный момент в России доступны кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray) и среднеразмерный X70 (Atlas Pro).
Ранее сообщалось, что компании «Базис Моторс» и ГК «Автоград» стали официальными дилерами бренда. Дилерская сеть белорусской марки были запущены с 1 июля.
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