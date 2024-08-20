На Челябинскую область вновь движутся сильные дожди, грозы и град

Ливни могут продлиться до 26 августа
На Челябинскую область 21 августа обрушатся дожди с грозами, а также град. Об этом URA.RU сообщили 20 августа в пресс-службе ЕДДС-112 Челябинска.
«Уважаемые челябинцы! По данным Челябинского ЦГМС, днем 21 августа местами в Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что Челябинск окажется в центре грозового циклона 21 августа. Синоптики также предупреждали о дождливой недели вплоть до 26 августа.
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