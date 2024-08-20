Свердловчанка просит Бастрыкина помешать бывшему мужу вывезти детей в Киев. Видео

21 августа 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Женщина мечтает вернуть сыновей Фото: семейный архив Алены Сухаревой Алена Сухарева из Екатеринбурга, которая обвиняет своего бывшего мужа в похищении их детей, выразила опасения, что он может увезти их на Украину. В отчаянии она обратилась за помощью к Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета России, с просьбой о поиске детей и привлечении бывшего мужа к уголовной ответственности. В разговоре с журналистом URA.RU Сухарева подчеркнула, что готова бороться до конца, чтобы вернуть близнецов. «На 20 августа были запланированы исполнительные действия в Екатеринбурге, но Денис не пришел и не привел детей. Судебные приставы, органы опеки, сотрудники ПДН — никто не видел моих сыновей. Учебный год скоро начнется. Детям 7 лет, они должны идти в школу, но я не знаю, что с ними происходит и где они находятся. И если сейчас с ними все в порядке, то я боюсь, что Денис может увезти их к родственникам в Киев. Я буду бороться за своих сыновей, пока не верну их домой», — поделилась переживаниями женщина. Алена Сухарева обвинила своего бывшего мужа Дениса в похищении их детей в Краснодаре в октябре 2023 года, где, по словам Алены, ее избили, а детей увезли на машине. Она утверждает, что с тех пор не видела сыновей. Супруги развелись в 2020 году после пятнадцати лет брака, и суд первоначально встал на сторону матери. Но Денис неоднократно нарушал условия определения места жительства детей, что привело к длительным судебным разбирательствам. В марте 2023 года суд вновь подтвердил право Алены на воспитание детей, но она смогла их забрать только через несколько месяцев. Подробности этой сложной семейной ситуации можно найти в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алена Сухарева из Екатеринбурга, которая обвиняет своего бывшего мужа в похищении их детей, выразила опасения, что он может увезти их на Украину. В отчаянии она обратилась за помощью к Александру Бастрыкину, председателю Следственного комитета России, с просьбой о поиске детей и привлечении бывшего мужа к уголовной ответственности. В разговоре с журналистом URA.RU Сухарева подчеркнула, что готова бороться до конца, чтобы вернуть близнецов. «На 20 августа были запланированы исполнительные действия в Екатеринбурге, но Денис не пришел и не привел детей. Судебные приставы, органы опеки, сотрудники ПДН — никто не видел моих сыновей. Учебный год скоро начнется. Детям 7 лет, они должны идти в школу, но я не знаю, что с ними происходит и где они находятся. И если сейчас с ними все в порядке, то я боюсь, что Денис может увезти их к родственникам в Киев. Я буду бороться за своих сыновей, пока не верну их домой», — поделилась переживаниями женщина. Алена Сухарева обвинила своего бывшего мужа Дениса в похищении их детей в Краснодаре в октябре 2023 года, где, по словам Алены, ее избили, а детей увезли на машине. Она утверждает, что с тех пор не видела сыновей. Супруги развелись в 2020 году после пятнадцати лет брака, и суд первоначально встал на сторону матери. Но Денис неоднократно нарушал условия определения места жительства детей, что привело к длительным судебным разбирательствам. В марте 2023 года суд вновь подтвердил право Алены на воспитание детей, но она смогла их забрать только через несколько месяцев. Подробности этой сложной семейной ситуации можно найти в материале URA.RU.