Арестован киргиз, домогавшийся школьницы в Екатеринбурге. Фото

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Мера пресечения по предполагаемому педофилу. Екатеринбург, эгембердиев медет
Медета Эгембердиева скрутили прохожие на улице Фото:

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 39-летнего уроженца Киргизии Медета Эгембердиева, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

В СИЗО мигрант будет находиться минимум до 18 октября. Признал ли он свою вину, неясно — заседание проходило в закрытом режиме.

Инцидент произошел вечером 18 августа возле Дворца молодежи. Там, по версии следствия, Эгембердиев подошел к девочке и стал домогаться. Испугавшись, она убежала от него и позвала на помощь прохожих. Те не растерялись и скрутили подозреваемого на автобусной остановке. Затем его передали правоохранительным органам.

Выяснилось, что мужчина работает электромонтажником на складе Wildberries. Находится ли он на территории России законно, пока неизвестно.

Следствие просило для обвиняемого стражу
Следствие просило для обвиняемого стражу
Фото:
В зале был переводчик
В зале был переводчик
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 39-летнего уроженца Киргизии Медета Эгембердиева, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. В СИЗО мигрант будет находиться минимум до 18 октября. Признал ли он свою вину, неясно — заседание проходило в закрытом режиме. Инцидент произошел вечером 18 августа возле Дворца молодежи. Там, по версии следствия, Эгембердиев подошел к девочке и стал домогаться. Испугавшись, она убежала от него и позвала на помощь прохожих. Те не растерялись и скрутили подозреваемого на автобусной остановке. Затем его передали правоохранительным органам. Выяснилось, что мужчина работает электромонтажником на складе Wildberries. Находится ли он на территории России законно, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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