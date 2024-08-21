Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу 39-летнего уроженца Киргизии Медета Эгембердиева, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
В СИЗО мигрант будет находиться минимум до 18 октября. Признал ли он свою вину, неясно — заседание проходило в закрытом режиме.
Инцидент произошел вечером 18 августа возле Дворца молодежи. Там, по версии следствия, Эгембердиев подошел к девочке и стал домогаться. Испугавшись, она убежала от него и позвала на помощь прохожих. Те не растерялись и скрутили подозреваемого на автобусной остановке. Затем его передали правоохранительным органам.
Выяснилось, что мужчина работает электромонтажником на складе Wildberries. Находится ли он на территории России законно, пока неизвестно.
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