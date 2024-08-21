Стало известно, чей самолет кружил на главным танковым заводом

Baza: самолет, круживший над «Уралвагонзаводом», оказался бортом Минобороны

21 августа 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Самолет проводил аэрофотосъемку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет, круживший над «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле, из-за которого прокуратура начала проверку, оказался бортом Минобороны АН-30. Судно проводило аэрофотосъемку. Информация об этом появилась в Telegram. «„Неизвестный самолет“ оказался бортом Минобороны АН 30, который вылетел из аэропорта „Кольцово“ и проводил аэрофотосъемку», — пишет telegram-канал Baza. Из поста следует, что проверка Уральской транспортной прокуратуры завершилась. Борт над оборонным предприятием заметили 20 августа. Утром на следующий день прокуроры организовали надзорные мероприятия, чтобы оценить законность и безопасность вылета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет, круживший над «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле, из-за которого прокуратура начала проверку, оказался бортом Минобороны АН-30. Судно проводило аэрофотосъемку. Информация об этом появилась в Telegram. «„Неизвестный самолет“ оказался бортом Минобороны АН 30, который вылетел из аэропорта „Кольцово“ и проводил аэрофотосъемку», — пишет telegram-канал Baza. Из поста следует, что проверка Уральской транспортной прокуратуры завершилась. Борт над оборонным предприятием заметили 20 августа. Утром на следующий день прокуроры организовали надзорные мероприятия, чтобы оценить законность и безопасность вылета.