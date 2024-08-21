Стало известно, чей самолет кружил на главным танковым заводом

Самолет, круживший над «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле, из-за которого прокуратура начала проверку, оказался бортом Минобороны АН-30. Судно проводило аэрофотосъемку. Информация об этом появилась в Telegram.
«„Неизвестный самолет“ оказался бортом Минобороны АН 30, который вылетел из аэропорта „Кольцово“ и проводил аэрофотосъемку», — пишет telegram-канал Baza. Из поста следует, что проверка Уральской транспортной прокуратуры завершилась.
Борт над оборонным предприятием заметили 20 августа. Утром на следующий день прокуроры организовали надзорные мероприятия, чтобы оценить законность и безопасность вылета.
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