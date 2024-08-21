Стало известно, чей самолет кружил на главным танковым заводом

Baza: самолет, круживший над «Уралвагонзаводом», оказался бортом Минобороны
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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, самолет, военно-транспортный самолет, ан26
Самолет проводил аэрофотосъемку (архивное фото) Фото:

Самолет, круживший над «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле, из-за которого прокуратура начала проверку, оказался бортом Минобороны АН-30. Судно проводило аэрофотосъемку. Информация об этом появилась в Telegram.

«„Неизвестный самолет“ оказался бортом Минобороны АН 30, который вылетел из аэропорта „Кольцово“ и проводил аэрофотосъемку», — пишет telegram-канал Baza. Из поста следует, что проверка Уральской транспортной прокуратуры завершилась.

Борт над оборонным предприятием заметили 20 августа. Утром на следующий день прокуроры организовали надзорные мероприятия, чтобы оценить законность и безопасность вылета.

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Самолет, круживший над «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле, из-за которого прокуратура начала проверку, оказался бортом Минобороны АН-30. Судно проводило аэрофотосъемку. Информация об этом появилась в Telegram. «„Неизвестный самолет“ оказался бортом Минобороны АН 30, который вылетел из аэропорта „Кольцово“ и проводил аэрофотосъемку», — пишет telegram-канал Baza. Из поста следует, что проверка Уральской транспортной прокуратуры завершилась. Борт над оборонным предприятием заметили 20 августа. Утром на следующий день прокуроры организовали надзорные мероприятия, чтобы оценить законность и безопасность вылета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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