Военкор назвал три горячие точки в Курской области

Военкор RT: под Курском горячие точки установились в Судже, Коренево и Глушково

22 августа 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

ВСУ возобновили попытки захватить поселок Коренево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области обозначены три основные зоны повышенной напряженности, среди которых Суджа, Коренево и Глушково. Об этом сообщает военный корреспондент RT. «Как мне сообщают с места событий, на данный момент образовалось три горячие точки: это город Суджа и его окрестности, населенный пункт Коренево. А также приграничный район в окрестностях поселка Глушково, откуда мы только что вернулись», — сказал военкор. В частности, сообщается о возобновлении попыток ВСУ захватить поселок Коренево после неудачных попыток прямого штурма. По словам военкора, украинские военные два дня разведывали ситуацию в этом районе. По данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий в Курской области ВСУ понесли значительные потери. За неделю после начала вторжения ВСУ потеряли более 4,5 тысячи солдат и около 65 единиц тяжелой военной техники, включая танки. Российские войска также активно уничтожают пусковые установки и средства радиоэлектронной борьбы, предоставленные Западом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области обозначены три основные зоны повышенной напряженности, среди которых Суджа, Коренево и Глушково. Об этом сообщает военный корреспондент RT. «Как мне сообщают с места событий, на данный момент образовалось три горячие точки: это город Суджа и его окрестности, населенный пункт Коренево. А также приграничный район в окрестностях поселка Глушково, откуда мы только что вернулись», — сказал военкор. В частности, сообщается о возобновлении попыток ВСУ захватить поселок Коренево после неудачных попыток прямого штурма. По словам военкора, украинские военные два дня разведывали ситуацию в этом районе. По данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий в Курской области ВСУ понесли значительные потери. За неделю после начала вторжения ВСУ потеряли более 4,5 тысячи солдат и около 65 единиц тяжелой военной техники, включая танки. Российские войска также активно уничтожают пусковые установки и средства радиоэлектронной борьбы, предоставленные Западом.