21 августа 2024

Военкор назвал три горячие точки в Курской области

Военкор RT: под Курском горячие точки установились в Судже, Коренево и Глушково
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ возобновили попытки захватить поселок Коренево Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области обозначены три основные зоны повышенной напряженности, среди которых Суджа, Коренево и Глушково. Об этом сообщает военный корреспондент RT.

«Как мне сообщают с места событий, на данный момент образовалось три горячие точки: это город Суджа и его окрестности, населенный пункт Коренево. А также приграничный район в окрестностях поселка Глушково, откуда мы только что вернулись», — сказал военкор.

В частности, сообщается о возобновлении попыток ВСУ захватить поселок Коренево после неудачных попыток прямого штурма. По словам военкора, украинские военные два дня разведывали ситуацию в этом районе.

По данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий в Курской области ВСУ понесли значительные потери. За неделю после начала вторжения ВСУ потеряли более 4,5 тысячи солдат и около 65 единиц тяжелой военной техники, включая танки. Российские войска также активно уничтожают пусковые установки и средства радиоэлектронной борьбы, предоставленные Западом.

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В Курской области обозначены три основные зоны повышенной напряженности, среди которых Суджа, Коренево и Глушково. Об этом сообщает военный корреспондент RT. «Как мне сообщают с места событий, на данный момент образовалось три горячие точки: это город Суджа и его окрестности, населенный пункт Коренево. А также приграничный район в окрестностях поселка Глушково, откуда мы только что вернулись», — сказал военкор. В частности, сообщается о возобновлении попыток ВСУ захватить поселок Коренево после неудачных попыток прямого штурма. По словам военкора, украинские военные два дня разведывали ситуацию в этом районе. По данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий в Курской области ВСУ понесли значительные потери. За неделю после начала вторжения ВСУ потеряли более 4,5 тысячи солдат и около 65 единиц тяжелой военной техники, включая танки. Российские войска также активно уничтожают пусковые установки и средства радиоэлектронной борьбы, предоставленные Западом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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