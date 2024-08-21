Госкультохрана ХМАО включила в реестр объектов культурного наследия находку, обнаруженную археологами на месторождении «Сургутнефтегаза». Ученые раскопали древнее сооружение, которое предки использовали в хозяйстве или для промысла.
«В современном виде памятник включает одиночное археологизированное сооружение в виде впадины округлой формы, которое, вероятно, имело промыслово-хозяйственное назначение. Памятник археологии „Одиночная впадина Вынга 16“ поставлен на государственный учет в качестве выявленного объекта культурного наследия», — сообщили корреспонденту URA.RU в Госкультохране ХМАО.
Постройка получила название в честь реки Вынга, на левом берегу которой ее обнаружили ученые. Впадина находится к северу от Нефтеюганска и к северо-западу от Сургута. После постановки на учет Служба охраны объектов культурного наследия проведет экспертизу, организует исследования археологического объекта и примет меры для защиты памятника от повреждений и разрушения.
Ранее URA.RU писало, что ученые РАН обнаружили древнее поселение на месторождении «Сургутнефтегаза». Найденный поселенческий комплекс предварительно датировали в широких хронологических рамках: неолит — Новое время.
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