21 августа 2024

Госкультохрана ХМАО раскрыла, какие археологические находки были сделаны на месторождении «Сургутнефтегаза»

Госкультохрана ХМАО признала ценность находки на месторождении «Сургутнефтегаза»
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник археологии на месторождении «Сургутнефтегаза» занесли в список объектов культурного наследия
Памятник археологии на месторождении «Сургутнефтегаза» занесли в список объектов культурного наследия Фото:

Госкультохрана ХМАО включила в реестр объектов культурного наследия находку, обнаруженную археологами на месторождении «Сургутнефтегаза». Ученые раскопали древнее сооружение, которое предки использовали в хозяйстве или для промысла. 

«В современном виде памятник включает одиночное археологизированное сооружение в виде впадины округлой формы, которое, вероятно, имело промыслово-хозяйственное назначение. Памятник археологии „Одиночная впадина Вынга 16“ поставлен на государственный учет в качестве выявленного объекта культурного наследия», — сообщили корреспонденту URA.RU в Госкультохране ХМАО.

Постройка получила название в честь реки Вынга, на левом берегу которой ее обнаружили ученые. Впадина находится к северу от Нефтеюганска и к северо-западу от Сургута. После постановки на учет Служба охраны объектов культурного наследия проведет экспертизу, организует исследования археологического объекта и примет меры для защиты памятника от повреждений и разрушения.

 Ранее URA.RU писало, что ученые РАН обнаружили древнее поселение на месторождении «Сургутнефтегаза». Найденный поселенческий комплекс предварительно датировали в широких хронологических рамках: неолит — Новое время.

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Госкультохрана ХМАО включила в реестр объектов культурного наследия находку, обнаруженную археологами на месторождении «Сургутнефтегаза». Ученые раскопали древнее сооружение, которое предки использовали в хозяйстве или для промысла.  «В современном виде памятник включает одиночное археологизированное сооружение в виде впадины округлой формы, которое, вероятно, имело промыслово-хозяйственное назначение. Памятник археологии „Одиночная впадина Вынга 16“ поставлен на государственный учет в качестве выявленного объекта культурного наследия», — сообщили корреспонденту URA.RU в Госкультохране ХМАО. Постройка получила название в честь реки Вынга, на левом берегу которой ее обнаружили ученые. Впадина находится к северу от Нефтеюганска и к северо-западу от Сургута. После постановки на учет Служба охраны объектов культурного наследия проведет экспертизу, организует исследования археологического объекта и примет меры для защиты памятника от повреждений и разрушения.  Ранее URA.RU писало, что ученые РАН обнаружили древнее поселение на месторождении «Сургутнефтегаза». Найденный поселенческий комплекс предварительно датировали в широких хронологических рамках: неолит — Новое время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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