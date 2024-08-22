Прокуратура Парижа требует привлечь Жерара Депардье к суду

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Прокуратура Франции обвиняет Депардье в домогательствах и насилии
Прокуратура Франции обвиняет Депардье в домогательствах и насилии Фото:

В отношении французского актера Жерара Депардье требуют начать судебный процесс. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что прокуратура Парижа обвиняет актера в домогательствах и сексуальном насилии.

«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье. <...> Она требует, чтобы Жерар Депардье предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — сообщил французский телеканал.

Ранее Депардье арестовывали 29 апреля по делу о сексуальных домогательствах. Две женщины обвинили его в приставании на съемках. URA.RU подготовило материал, где собрало многие выходки Депардье, вызвавшие волну обсуждений.

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В отношении французского актера Жерара Депардье требуют начать судебный процесс. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что прокуратура Парижа обвиняет актера в домогательствах и сексуальном насилии. «Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье. <...> Она требует, чтобы Жерар Депардье предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — сообщил французский телеканал. Ранее Депардье арестовывали 29 апреля по делу о сексуальных домогательствах. Две женщины обвинили его в приставании на съемках. URA.RU подготовило материал, где собрало многие выходки Депардье, вызвавшие волну обсуждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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