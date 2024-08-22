Прокуратура Парижа требует привлечь Жерара Депардье к суду

В отношении французского актера Жерара Депардье требуют начать судебный процесс. Об этом сообщил телеканал BFMTV. Отмечается, что прокуратура Парижа обвиняет актера в домогательствах и сексуальном насилии.
«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье. <...> Она требует, чтобы Жерар Депардье предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — сообщил французский телеканал.
Ранее Депардье арестовывали 29 апреля по делу о сексуальных домогательствах. Две женщины обвинили его в приставании на съемках. URA.RU подготовило материал, где собрало многие выходки Депардье, вызвавшие волну обсуждений.
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