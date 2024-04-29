За что арестовали Депардье: домогательства и самые эпатажные выходки французского актера

BFMTV: Жерара Депардье взяли под стражу из-за обвинений в сексуальном насилии

29 апреля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Жерар Депардье ранее несколько раз попадал в громкие скандалы Фото: Thierry Roge/Zuma/TASS Французского актера Жерара Депардье, ему 75 лет, арестовали по делу о сексуальных домогательствах. Его обвиняют две женщины, случаи с ними произошли в разные годы на съемках. URA.RU вспоминает и другие выходки Депардье, которые вызывали волну обсуждений. Депардье арестовали 29 апреля Комиссариат полиции в Париже вызвал на допрос Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Спустя время его арестовали. Обвинения выдвинули две женщины. Согласно их показаниям, первый эпизод произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», а второй — «Зеленые ставни» в 2021. Актер отвергает обвинения. Первая женщина обратилась в полицию в январе 2023 года. Ассистентка режиссера рассказала, что во время съемок в Депардье «провел ладонями по всему ее телу». После высказал ей «непристойные слова». Тогда девушке было 24 года, сообщает Le Courrier de l’Ouest. Вторая заявила, что актер несколько раз зажимал ее в коридоре и трогал за интимные места. Чтобы прекратить домогательства, вмешались третьи лица. До конца съемок актер называл ее «шлюхой». Самой женщине за 50 лет. В 2011 году Депардье публично справил нужду в самолете Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Прошлые главные скандалы с Депардье 1995 год. Испанская журналистка Рут База обвинила известного актера в сексуальном насилии, утверждая, что инцидент произошел в Париже в 1995 году во время интервью. Однако эти обвинения не нашли подтверждения. 2011 год. Актер в салоне самолета на глазах у пассажиров справил нужду. Он пытался попасть в туалет, однако стюардесса попросила его подождать, пока лайнер не взлетит. В ответ Депардье на глазах у людей расстегнул ширинку и помочился на пол салона, после чего сел на свое место. Пассажиры отмечали, что он был навеселе. Новость по теме На Западе вступились за Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах 2018 год. Депардье предъявлялись обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 2018 году и были направлены против молодой актрисы, чье имя осталось неизвестным. Следствие по этому делу то прекращали из-за отсутствия доказательств, то возобновляли в 2020 году, но в конечном итоге обвинительного вердикта так и не последовало. 2023 год. На французском телеканале France 2 был показан документальный фильм под названием «Жерар Депардье: Падение людоеда», в котором был затронут ряд скандальных моментов, включая поездку актера в Северную Корею. Во время нее, как утверждается, Депардье делал заявления сексуального характера о девочке десяти лет и лапал свою переводчицу. После выхода фильма режиссер «Диско» Фабьен Онтениенте отказался работать с актером. Заслуги Депардье в кино Депардье в образе героя Обеликса участвует в германском телевизионном шоу в Лейпциге Фото: DPA/PHOTO/TASS Актер снялся в 332 лентах, по данным «Кинопоиска». Его лучшие работы: «Невезучие», «Беглецы», «Жан де Флоретт», «Двадцатый век», «Папаши». Среди сериалов: «Отверженные», «Наполеон», «Граф Монте-Кристо», «Мата Хари», «Убойная сила». В 1996 году он был удостоен звания рыцаря ордена Почетного легиона. Награду ему вручил занимавший тогда пост президента Франции Жак Ширак. В 2023 году он решил отказаться от ордена. Депардье стал приставать к женщинам еще 80-е годы Депардье когда-то был национальным кумиром Франции. Общество снисходительно относилось к его действиям, которые, возможно, не были бы приняты от кого-то другого, пишут французские СМИ. Например, его выходки во время съемок на «Первом французском канале» в 1980-х годах, где он в прямом эфире неприлично касался женщин, вызвали лишь смех. Депардье стал гражданином России в 2013 году Фото: Красильников Станислав/ ITAR-TASS В то время актеру было за 30, в отличие от его сегодняшних 75 лет. Одной из ранних работ Депардье, принесших ему известность, стала эротическая комедия «Вальсирующие». BFMTV пишет, что лента порой приближалась к порнографии, а в ее названии скрыт двусмысленный намек». «Разные моменты фильма балансировали на грани порнографии. Да и само название имеет другое значение. В картине Депардье играл роль разбитного хулигана, а затем всю жизнь культивировал амплуа „хулигана французского кино“. Но с годами все это стало усугубляться проблемой алкоголя», — говорится в материале . Депардье считает себя русским человеком Актер после начала спецоперации заявил, что продолжает считать себя русским человеком и любить культуру России. До этого он осудил СВО, назвав ее неприемлемой «выходкой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что актер находится не в новостной повестке, поэтому не может судить о действиях РФ. Российский паспорт Депардье получил в 2013 году. Тогда он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Депардье заявлял, что он решил переехать в Россию после налоговой реформы во Франции. Однако после начала спецоперации он продал всю недвижимость в России, а продюсерский центр актера закрылся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французского актера Жерара Депардье, ему 75 лет, арестовали по делу о сексуальных домогательствах. Его обвиняют две женщины, случаи с ними произошли в разные годы на съемках. URA.RU вспоминает и другие выходки Депардье, которые вызывали волну обсуждений. Комиссариат полиции в Париже вызвал на допрос Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Спустя время его арестовали. Обвинения выдвинули две женщины. Согласно их показаниям, первый эпизод произошел в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы», а второй — «Зеленые ставни» в 2021. Актер отвергает обвинения. Первая женщина обратилась в полицию в январе 2023 года. Ассистентка режиссера рассказала, что во время съемок в Депардье «провел ладонями по всему ее телу». После высказал ей «непристойные слова». Тогда девушке было 24 года, сообщает Le Courrier de l’Ouest. Вторая заявила, что актер несколько раз зажимал ее в коридоре и трогал за интимные места. Чтобы прекратить домогательства, вмешались третьи лица. До конца съемок актер называл ее «шлюхой». Самой женщине за 50 лет. 1995 год. Испанская журналистка Рут База обвинила известного актера в сексуальном насилии, утверждая, что инцидент произошел в Париже в 1995 году во время интервью. Однако эти обвинения не нашли подтверждения. 2011 год. Актер в салоне самолета на глазах у пассажиров справил нужду. Он пытался попасть в туалет, однако стюардесса попросила его подождать, пока лайнер не взлетит. В ответ Депардье на глазах у людей расстегнул ширинку и помочился на пол салона, после чего сел на свое место. Пассажиры отмечали, что он был навеселе. 2018 год. Депардье предъявлялись обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 2018 году и были направлены против молодой актрисы, чье имя осталось неизвестным. Следствие по этому делу то прекращали из-за отсутствия доказательств, то возобновляли в 2020 году, но в конечном итоге обвинительного вердикта так и не последовало. 2023 год. На французском телеканале France 2 был показан документальный фильм под названием «Жерар Депардье: Падение людоеда», в котором был затронут ряд скандальных моментов, включая поездку актера в Северную Корею. Во время нее, как утверждается, Депардье делал заявления сексуального характера о девочке десяти лет и лапал свою переводчицу. После выхода фильма режиссер «Диско» Фабьен Онтениенте отказался работать с актером. Актер снялся в 332 лентах, по данным «Кинопоиска». Его лучшие работы: «Невезучие», «Беглецы», «Жан де Флоретт», «Двадцатый век», «Папаши». Среди сериалов: «Отверженные», «Наполеон», «Граф Монте-Кристо», «Мата Хари», «Убойная сила». В 1996 году он был удостоен звания рыцаря ордена Почетного легиона. Награду ему вручил занимавший тогда пост президента Франции Жак Ширак. В 2023 году он решил отказаться от ордена. Депардье когда-то был национальным кумиром Франции. Общество снисходительно относилось к его действиям, которые, возможно, не были бы приняты от кого-то другого, пишут французские СМИ. Например, его выходки во время съемок на «Первом французском канале» в 1980-х годах, где он в прямом эфире неприлично касался женщин, вызвали лишь смех. В то время актеру было за 30, в отличие от его сегодняшних 75 лет. Одной из ранних работ Депардье, принесших ему известность, стала эротическая комедия «Вальсирующие». BFMTV пишет, что лента порой приближалась к порнографии, а в ее названии скрыт двусмысленный намек». Актер после начала спецоперации заявил, что продолжает считать себя русским человеком и любить культуру России. До этого он осудил СВО, назвав ее неприемлемой «выходкой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что актер находится не в новостной повестке, поэтому не может судить о действиях РФ. Российский паспорт Депардье получил в 2013 году. Тогда он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Депардье заявлял, что он решил переехать в Россию после налоговой реформы во Франции. Однако после начала спецоперации он продал всю недвижимость в России, а продюсерский центр актера закрылся.