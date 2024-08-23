Свердловчанка показала фантастические кадры последнего в мире корабля-самолета. Фото

Свердловчанка увидела последний сохранившийся в мире экземпляр корабля «Лунь»

23 августа 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

В Дербенте находится последний сохранившийся экземпляр корабля «Лунь» (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительница Екатеринбурга Елена посетила памятник легендарному советскому экраноплану «Лунь», который находится на берегу Каспийского моря возле города Дербент (Дагестан). Он является последним сохранившимся в мире экземпляром такого типа. Созданный во времена СССР «Лунь» использовался для военных целей, но в настоящее время не применяется. Туристка поделилась впечатляющими фотографиями с URA.RU. «Несмотря на множество фотографий экраноплана „Лунь“ в интернете в реальности передать словами увиденное просто невозможно. Хотя „Лунь“ не был первым подобным изобретением, именно он сохранился до наших дней. „Лунь“ является самым крупным летательным аппаратом из когда-либо созданных человечеством. Каждому туристу необходимо увидеть этот уникальный экраноплан в Дагестане своими глазами», — поделилась впечатлениями туристка. Габариты экраноплана поражают воображение: размах крыльев «Луня» составляет 44 метра, длина — 73,8 метра, а взлетная масса достигает 380 тонн. Эта машина была предназначена для уничтожения надводных кораблей с водоизмещением до 20 000 тонн. Несмотря на впечатляющие размеры, управлять аппаратом могла команда из 10 человек. Благодаря способности подниматься на высоту 2,5—3 метра над водой, экраноплан мог развивать скорость до 500 км/ч, практически летая и лишь слегка касаясь водной поверхности. В 2001 году его списали с баланса военно-морского флота. А в 2020 году экраноплан «Лунь» отбуксировали к берегам города Дербента. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга Елена посетила памятник легендарному советскому экраноплану «Лунь», который находится на берегу Каспийского моря возле города Дербент (Дагестан). Он является последним сохранившимся в мире экземпляром такого типа. Созданный во времена СССР «Лунь» использовался для военных целей, но в настоящее время не применяется. Туристка поделилась впечатляющими фотографиями с URA.RU. «Несмотря на множество фотографий экраноплана „Лунь“ в интернете в реальности передать словами увиденное просто невозможно. Хотя „Лунь“ не был первым подобным изобретением, именно он сохранился до наших дней. „Лунь“ является самым крупным летательным аппаратом из когда-либо созданных человечеством. Каждому туристу необходимо увидеть этот уникальный экраноплан в Дагестане своими глазами», — поделилась впечатлениями туристка. Габариты экраноплана поражают воображение: размах крыльев «Луня» составляет 44 метра, длина — 73,8 метра, а взлетная масса достигает 380 тонн. Эта машина была предназначена для уничтожения надводных кораблей с водоизмещением до 20 000 тонн. Несмотря на впечатляющие размеры, управлять аппаратом могла команда из 10 человек. Благодаря способности подниматься на высоту 2,5—3 метра над водой, экраноплан мог развивать скорость до 500 км/ч, практически летая и лишь слегка касаясь водной поверхности. В 2001 году его списали с баланса военно-морского флота. А в 2020 году экраноплан «Лунь» отбуксировали к берегам города Дербента.