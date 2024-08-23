В Челябинске из-за асфальтирования переезда изменят маршруты трамваев

В Челябинске временно изменят маршруты трамваев № 15, 18 и 22
© Служба новостей «URA.RU»
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Тепло, весна. Челябинск, остановка общественного транспорта, водитель трамвая, трамвай, новый трамвай
Пассажиров предупредили об изменениях в схеме движения трамваев из-за ремонтов Фото:

В Челябинске из-за асфальтирования переезда на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького временно изменят следование трамваев. Корректировки, в связи с проведением работ, 25 августа коснутся маршрутов №15, 18 и 22. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«Трамваи 25 августа направим с 5 до 10 часов: №15: ЧТЗ — Горького —ЧГРЭС и ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС; №18, 22: ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал. С 10 часов до окончания работ №15, 18, 22: ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал», — пояснили транспортники.

Планируется, что работы завершатся к концу 25 августа, после чего трамваи вернутся на свои обычные маршруты. Пассажирам предлагается воспользоваться альтернативными видами транспорта, включая трамвай №12, который будет ходить каждые восемь минут, а также автобусами 18, 19, 22а, 81, 91, 483 и троллейбусом №10. Для экономии советуют приобрести месячный безлимитный проездной либо пересадочный билет по транспортной карте.

Как сообщало URA.RU ранее, движение трамваев №15, 18 и 22 на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького решено было возобновить с 20 по 22 августа. Это потребовалось для проведения обкатки новых трамвайных путей.

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В Челябинске из-за асфальтирования переезда на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького временно изменят следование трамваев. Корректировки, в связи с проведением работ, 25 августа коснутся маршрутов №15, 18 и 22. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «Трамваи 25 августа направим с 5 до 10 часов: №15: ЧТЗ — Горького —ЧГРЭС и ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС; №18, 22: ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал. С 10 часов до окончания работ №15, 18, 22: ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал», — пояснили транспортники. Планируется, что работы завершатся к концу 25 августа, после чего трамваи вернутся на свои обычные маршруты. Пассажирам предлагается воспользоваться альтернативными видами транспорта, включая трамвай №12, который будет ходить каждые восемь минут, а также автобусами 18, 19, 22а, 81, 91, 483 и троллейбусом №10. Для экономии советуют приобрести месячный безлимитный проездной либо пересадочный билет по транспортной карте. Как сообщало URA.RU ранее, движение трамваев №15, 18 и 22 на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького решено было возобновить с 20 по 22 августа. Это потребовалось для проведения обкатки новых трамвайных путей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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