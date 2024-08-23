В Челябинске из-за асфальтирования переезда изменят маршруты трамваев

В Челябинске временно изменят маршруты трамваев № 15, 18 и 22

Пассажиров предупредили об изменениях в схеме движения трамваев из-за ремонтов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за асфальтирования переезда на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького временно изменят следование трамваев. Корректировки, в связи с проведением работ, 25 августа коснутся маршрутов №15, 18 и 22. Об этом сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

«Трамваи 25 августа направим с 5 до 10 часов: №15: ЧТЗ — Горького —ЧГРЭС и ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС; №18, 22: ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал. С 10 часов до окончания работ №15, 18, 22: ЧГРЭС — Горького — Карла Маркса — Автовокзал», — пояснили транспортники.

Планируется, что работы завершатся к концу 25 августа, после чего трамваи вернутся на свои обычные маршруты. Пассажирам предлагается воспользоваться альтернативными видами транспорта, включая трамвай №12, который будет ходить каждые восемь минут, а также автобусами 18, 19, 22а, 81, 91, 483 и троллейбусом №10. Для экономии советуют приобрести месячный безлимитный проездной либо пересадочный билет по транспортной карте.

Как сообщало URA.RU ранее, движение трамваев №15, 18 и 22 на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького решено было возобновить с 20 по 22 августа. Это потребовалось для проведения обкатки новых трамвайных путей.