23 августа 2024

«Шли, как на прогулке»: очевидцы раскритиковали врачей после гибели мальчика под бетонной плитой в Алапаевске

Скорая помощь не спешила к погибшему мальчику, придавленному плитой в Алапаевске
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая ехала больше 15 минут к мальчику, которого придавило плитой
Скорая ехала больше 15 минут к мальчику, которого придавило плитой Фото:

Скорая помощь ехала больше 15 минут к 10-летнему мальчику, которого придавило бетонной плитой в Алапаевске (Свердловская область). Об этом в соцсетях рассказала свидетельница происшествия.

«Вот врут! Скорая ехала больше 15 минут, хотя ей сказали, что у ребенка пульс не прослушивается. Они донимали звонившего мужчину вопросами вместо того, чтобы послать машину. Скорая приехала без сирены, не торопясь. Точно так же шли врачи со скорой, как на прогулке. Посмотрели на ребенка и пощупали пульс», — разгневалась одна из очевидцев. URA.RU направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия врачей. Ответ ожидается.

Инцидент произошел сегодня 23 августа, когда 10-летний мальчик со своими друзьями через забор проник на огороженную территорию частного дома по ул. Волгоградской. На участке были строительные материалы. Во время игры на ребенка свалилась одна из бетонных плит. От падения конструкции он получил серьезные травмы и умер на месте. Расследованием гибели мальчика занялся Следственный комитет региона.

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Скорая помощь ехала больше 15 минут к 10-летнему мальчику, которого придавило бетонной плитой в Алапаевске (Свердловская область). Об этом в соцсетях рассказала свидетельница происшествия. «Вот врут! Скорая ехала больше 15 минут, хотя ей сказали, что у ребенка пульс не прослушивается. Они донимали звонившего мужчину вопросами вместо того, чтобы послать машину. Скорая приехала без сирены, не торопясь. Точно так же шли врачи со скорой, как на прогулке. Посмотрели на ребенка и пощупали пульс», — разгневалась одна из очевидцев. URA.RU направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия врачей. Ответ ожидается. Инцидент произошел сегодня 23 августа, когда 10-летний мальчик со своими друзьями через забор проник на огороженную территорию частного дома по ул. Волгоградской. На участке были строительные материалы. Во время игры на ребенка свалилась одна из бетонных плит. От падения конструкции он получил серьезные травмы и умер на месте. Расследованием гибели мальчика занялся Следственный комитет региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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