23 августа 2024

Пенсионерка, пропавшая в лесу около Карталов, нашлась живой

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Субботник в Шарташском лесном парке. Екатеринбург, досуг, отдых, шарташский лесной парк, пенсионерка на скамейке
Женщина пропала в лесу 22 августа (архивное фото) Фото:

Пропавшая в Анненском лесу 77-летняя пенсионерка найдена живой. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Идет эвакуация», — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Вера Масликова жива, но она сильно устала. Об этом пишет telegram-канал «Картановости» со ссылкой на слова главы.

Женщина пропала в лесу 22 августа. С мужем они приехали в лес за грибами, мужчина вернулся, а женщина — нет. Поиски продолжались двое суток.

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Пропавшая в Анненском лесу 77-летняя пенсионерка найдена живой. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». «Найдена. Идет эвакуация», — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт». Вера Масликова жива, но она сильно устала. Об этом пишет telegram-канал «Картановости» со ссылкой на слова главы. Женщина пропала в лесу 22 августа. С мужем они приехали в лес за грибами, мужчина вернулся, а женщина — нет. Поиски продолжались двое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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