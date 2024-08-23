Пенсионерка, пропавшая в лесу около Карталов, нашлась живой

Женщина пропала в лесу 22 августа (архивное фото)
Пропавшая в Анненском лесу 77-летняя пенсионерка найдена живой. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найдена. Идет эвакуация», — говорится в сообщении поискового отряда в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Вера Масликова жива, но она сильно устала. Об этом пишет telegram-канал «Картановости» со ссылкой на слова главы.
Женщина пропала в лесу 22 августа. С мужем они приехали в лес за грибами, мужчина вернулся, а женщина — нет. Поиски продолжались двое суток.
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