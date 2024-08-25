Еще одна европейская страна выступила против пропаганды ЛГБТ*

Премьер Румынии Чолаку выступил против пропаганды ЛГБТ*

25 августа 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Премьер Румынии, говоря против пропаганды ЛГБТ*, заявил, что оспаривание ценностей не является свободой слова Фото: Cristian Cristel/XinHua/Globallookpress Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что выступает против пропаганды ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Ранее такое решение приняли в Венгрии и Грузии. «Я решительно поддерживаю свободу слова, экономическую, религиозную и сексуальную свободу. Но я совершенно не верю в свободу разрушать ткань нации. Оспаривание всех ценностей — это не проявление свободы», — заявил Чолаку, отметив, что люди, которые насмехаются над семьей, живут пустой жизнью. Информацию передает РИА Новости. Ранее правительство Венгрии заявило о своем намерении не делать уступок Еврокомиссии в вопросах, касающихся нелегальной миграции и пропаганды ЛГБТ среди детей, указав на это как на «красную линию». Венгерский кабинет министров также напомнил, что в декабре 2023 года Еврокомиссия разморозила для страны около 10,2 миллиардов евро из средств ЕС, в то время как более 20 миллиардов евро все еще заблокированы. Предполагается, что блокировка средств может быть связана с политикой Венгрии в области прав ЛГБТ и миграции. Также парламент Грузии в первом чтении поддержал пакет законодательных изменений, направленных на запрет пропаганды ЛГБТ, передает RT. Законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был одобрен 78 депутатами при необходимом кворуме в 50 голосов. Поправки включают запрет на регистрацию браков между лицами одного пола, усыновление детей гомосексуальными парами, а также хирургические операции по смене пола. Предусмотрены уголовные санкции за нарушение данных запретов. *ЛГБТ — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что выступает против пропаганды ЛГБТ* (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Ранее такое решение приняли в Венгрии и Грузии. «Я решительно поддерживаю свободу слова, экономическую, религиозную и сексуальную свободу. Но я совершенно не верю в свободу разрушать ткань нации. Оспаривание всех ценностей — это не проявление свободы», — заявил Чолаку, отметив, что люди, которые насмехаются над семьей, живут пустой жизнью. Информацию передает РИА Новости. Ранее правительство Венгрии заявило о своем намерении не делать уступок Еврокомиссии в вопросах, касающихся нелегальной миграции и пропаганды ЛГБТ среди детей, указав на это как на «красную линию». Венгерский кабинет министров также напомнил, что в декабре 2023 года Еврокомиссия разморозила для страны около 10,2 миллиардов евро из средств ЕС, в то время как более 20 миллиардов евро все еще заблокированы. Предполагается, что блокировка средств может быть связана с политикой Венгрии в области прав ЛГБТ и миграции. Также парламент Грузии в первом чтении поддержал пакет законодательных изменений, направленных на запрет пропаганды ЛГБТ, передает RT. Законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был одобрен 78 депутатами при необходимом кворуме в 50 голосов. Поправки включают запрет на регистрацию браков между лицами одного пола, усыновление детей гомосексуальными парами, а также хирургические операции по смене пола. Предусмотрены уголовные санкции за нарушение данных запретов. *ЛГБТ — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено