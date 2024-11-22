Ополченцы Донбасса получат право на две пенсии

22 ноября 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Ополченцы Донбасса, получившие инвалидность в боях с 2014 года, могут получить двойную пенсию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Ополченцы из Донбасса, участвующие в боевых действиях на своей территории еще с 2014 года и получившие инвалидность в ходе боев, вскоре смогут получать двойную пенсию. Такая возможность у них появилась после того, как их уравняли в правах с военными, которые получают отдельные соцвыплаты. Об этом сообщают «Ведомости». «Пенсии ополченцев из ДНР и ЛНР, ставших инвалидами в боях с 2014 года, станут выше — за счет того, что в правах на соцвыплаты их уравняют с российскими военнослужащими, которые завершили службу после полученных ранений или заболеваний», — передают журналисты, ссылаясь на законопроект, подготовленный Минтрудом. Согласно документу инвалидам-ополченцам права на получение двух пенсий одновременно: по инвалидности и по старости или же по инвалидности и за выслугу лет. По словам журналистов, данный документ уже получил положительные заключения от ключевых инстанций, включая Счетную палату и государственно-правовое управление президента. Далее его планируют внести в Госдуму, передает собеседник «Ведомостей». Право на пенсию по инвалидности получат граждане России, ставшие инвалидами во время участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР и других формирований с 11 мая 2014 года. С конца 2022 года эти лица входят в состав Вооруженных сил России. На прошлой неделе, 14 ноября, президент России подписал указ об увеличении единовременных выплат бойцам, получившим ранения в ходе СВО, на один миллион рублей. Теперь ветераны, получившие инвалидность из-за ранений, будут получать по четыре миллиона рублей. Повышение касается и военнослужащих с тяжелыми и легкими травмами, для которых установлены выплаты в размере трех миллионов и одного миллиона рублей соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ополченцы из Донбасса, участвующие в боевых действиях на своей территории еще с 2014 года и получившие инвалидность в ходе боев, вскоре смогут получать двойную пенсию. Такая возможность у них появилась после того, как их уравняли в правах с военными, которые получают отдельные соцвыплаты. Об этом сообщают «Ведомости». «Пенсии ополченцев из ДНР и ЛНР, ставших инвалидами в боях с 2014 года, станут выше — за счет того, что в правах на соцвыплаты их уравняют с российскими военнослужащими, которые завершили службу после полученных ранений или заболеваний», — передают журналисты, ссылаясь на законопроект, подготовленный Минтрудом. Согласно документу инвалидам-ополченцам права на получение двух пенсий одновременно: по инвалидности и по старости или же по инвалидности и за выслугу лет. По словам журналистов, данный документ уже получил положительные заключения от ключевых инстанций, включая Счетную палату и государственно-правовое управление президента. Далее его планируют внести в Госдуму, передает собеседник «Ведомостей». Право на пенсию по инвалидности получат граждане России, ставшие инвалидами во время участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР и других формирований с 11 мая 2014 года. С конца 2022 года эти лица входят в состав Вооруженных сил России. На прошлой неделе, 14 ноября, президент России подписал указ об увеличении единовременных выплат бойцам, получившим ранения в ходе СВО, на один миллион рублей. Теперь ветераны, получившие инвалидность из-за ранений, будут получать по четыре миллиона рублей. Повышение касается и военнослужащих с тяжелыми и легкими травмами, для которых установлены выплаты в размере трех миллионов и одного миллиона рублей соответственно.