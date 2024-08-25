Роспотребнадзор закрыл свердловский цех по изготовлению роллов

Роллы изготавливали, не соблюдая санитарные правила Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты Роспотребнадзора выявили антисанитарию на предприятии по изготовлению роллов «Шинкай» (ИП Буйдалина С. Н) в Карпинске (Свердловская область). По решению суда цех закрыли на 30 суток, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора (РПН).

«Выявлены нарушения поточности технологических процессов, систем водоотведения и вентиляции, отделки производственных помещений. На предприятии не осуществляется производственный контроль, не проводится текущая уборка помещений», — следует из сообщения.

Кроме того, специалистам РПН были не представлены документы, подтверждающие источник поступления, качество и безопасность продукции. «Отсутствуют маркировки, не соблюдаются условия хранения продуктов и требования к сбору отходов. Изготовление продукции осуществлялось без технических карт», — отметили в надзорном ведомстве.

После массового отравления под Екатеринбургом временно закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda. Кишечной инфекцией и нововирусом заразились 31 человек. Роспотребнадзор приостановил работу предприятия на месяц.