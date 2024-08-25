25 августа 2024

Роспотребнадзор закрыл свердловский цех по изготовлению роллов

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, роллы, морепродукты, азиатская кухня, еда
Роллы изготавливали, не соблюдая санитарные правила Фото:

Специалисты Роспотребнадзора выявили антисанитарию на предприятии по изготовлению роллов «Шинкай» (ИП Буйдалина С. Н) в Карпинске (Свердловская область). По решению суда цех закрыли на 30 суток, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора (РПН).

«Выявлены нарушения поточности технологических процессов, систем водоотведения и вентиляции, отделки производственных помещений. На предприятии не осуществляется производственный контроль, не проводится текущая уборка помещений», — следует из сообщения.

Кроме того, специалистам РПН были не представлены документы, подтверждающие источник поступления, качество и безопасность продукции. «Отсутствуют маркировки, не соблюдаются условия хранения продуктов и требования к сбору отходов. Изготовление продукции осуществлялось без технических карт», — отметили в надзорном ведомстве.

После массового отравления под Екатеринбургом временно закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda. Кишечной инфекцией и нововирусом заразились 31 человек. Роспотребнадзор приостановил работу предприятия на месяц.

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Специалисты Роспотребнадзора выявили антисанитарию на предприятии по изготовлению роллов «Шинкай» (ИП Буйдалина С. Н) в Карпинске (Свердловская область). По решению суда цех закрыли на 30 суток, рассказали в пресс-службе регионального Росприроднадзора (РПН). «Выявлены нарушения поточности технологических процессов, систем водоотведения и вентиляции, отделки производственных помещений. На предприятии не осуществляется производственный контроль, не проводится текущая уборка помещений», — следует из сообщения. Кроме того, специалистам РПН были не представлены документы, подтверждающие источник поступления, качество и безопасность продукции. «Отсутствуют маркировки, не соблюдаются условия хранения продуктов и требования к сбору отходов. Изготовление продукции осуществлялось без технических карт», — отметили в надзорном ведомстве. После массового отравления под Екатеринбургом временно закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda. Кишечной инфекцией и нововирусом заразились 31 человек. Роспотребнадзор приостановил работу предприятия на месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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