25 августа 2024

Мэрия Челябинска назвала места фермерских ярмарок. Список

В Челябинске откроют 61 площадку для сельскохозяйственных ярмарок
© Служба новостей «URA.RU»
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Для садоводов-пенсионеров будет выделено 24 площадки Фото:

В Челябинске с сентября начнет действовать 61 площадка с сельскохозяйственными ярмарками, еще 24 места отведены для садоводов-пенсионеров. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Валерий Смирнов.

«Под сельскохозяйственные ярмарки выделена 61 территория. Определены еще 24 территории для пенсионеров, осуществляющих реализацию собственной продукции», — сообщил Смирнов.

Часть площадок в перечне действует с мая, еще часть — на постоянной основе. Большинство отведенных мест закроются в октябре.

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В Челябинске с сентября начнет действовать 61 площадка с сельскохозяйственными ярмарками, еще 24 места отведены для садоводов-пенсионеров. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Валерий Смирнов. «Под сельскохозяйственные ярмарки выделена 61 территория. Определены еще 24 территории для пенсионеров, осуществляющих реализацию собственной продукции», — сообщил Смирнов. Часть площадок в перечне действует с мая, еще часть — на постоянной основе. Большинство отведенных мест закроются в октябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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