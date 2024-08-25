Для садоводов-пенсионеров будет выделено 24 площадки
В Челябинске с сентября начнет действовать 61 площадка с сельскохозяйственными ярмарками, еще 24 места отведены для садоводов-пенсионеров. Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Валерий Смирнов.
«Под сельскохозяйственные ярмарки выделена 61 территория. Определены еще 24 территории для пенсионеров, осуществляющих реализацию собственной продукции», — сообщил Смирнов.
Часть площадок в перечне действует с мая, еще часть — на постоянной основе. Большинство отведенных мест закроются в октябре.
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