В Челябинскую область привезли груши с вредителем и перец без маркировки

В Челябинскую область привезли груши и нектарины с калифорнийской щитовкой и сладкий перец без обязательной маркировки. Как 13 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, карантинный фитосанитарный контроль прошли 427 партий растительной продукции.
«При проведении контроля в отношении ввозимой импортной продукции установлено четыре нарушения. Так, три партии перца общим весом 52 тонны возвращены на территорию Казахстана по причине нарушения карантинных фитосанитарных требований», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Без маркировки пытались ввезти 34 тонны сладкого перца без маркировки, 18 тонн везли через пункт пропуска, отличный от указанного в фитосанитарном сертификате. Также была попытка ввезти сливу без документов и партию персиков с фактическим весом, превышающим указанный в сертификате на 22%. По законодательству допускается не более 10%.
Всего с 1 по 10 сентября Россельхознадзор провел фитосанитарный контроль для 7,25 тысячи тонн продукции, 884 тысяч штук цветов и других растений. Из Узбекистана ввозились виноград, груши, айва, инжир, хурма, лимоны, лаймы и другие плоды. Китай поставил мандарины, помело, плоды граната и орех макадамия, Грузия — лавровый лист. В числе отправителей грузов были Армения, Беларусь и Киргизия.
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