В Челябинске закроют движение трамваев на северо-запад

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Городская среда. Челябинск, дорожные работы, трамвайные пути, ремонт дороги, свердловский проспект, проспект ленина, рельсы трамвайные, ремонт перекрестка
Движение трамваев полностью перекроют на время ремонта переезда Фото:

В Челябинске перекроют движение трамваев на северо-запад на время ремонта автомобильного переезда трамвайных путей. Также будет закрыт перекресток улицы Чайковского на проспекте Победы для движения автомобилей. Об этом предупредили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок».

«Трамваи №14, 15, 16, 20, 22 изменят маршруты на выходных. С 23 часов 13 сентября до 5 часов утра 15 сентября закрывается движение трамваев по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. Движение автомобилей по Чайковского через проспект Победы будет закрыто», — уточнили в пресс-службе организации.

В ОГКУ «Организатор перевозок» пояснили, что за сутки подрядчик по гарантии должен восстановить переезд через трамвайные пути на перекрестке проспекта Победы и Чайковского. Трамваи будут направлены по своим маршрутам без учета данной ветки.

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В Челябинске перекроют движение трамваев на северо-запад на время ремонта автомобильного переезда трамвайных путей. Также будет закрыт перекресток улицы Чайковского на проспекте Победы для движения автомобилей. Об этом предупредили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок». «Трамваи №14, 15, 16, 20, 22 изменят маршруты на выходных. С 23 часов 13 сентября до 5 часов утра 15 сентября закрывается движение трамваев по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. Движение автомобилей по Чайковского через проспект Победы будет закрыто», — уточнили в пресс-службе организации. В ОГКУ «Организатор перевозок» пояснили, что за сутки подрядчик по гарантии должен восстановить переезд через трамвайные пути на перекрестке проспекта Победы и Чайковского. Трамваи будут направлены по своим маршрутам без учета данной ветки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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