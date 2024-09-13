В Челябинске закроют движение трамваев на северо-запад

Движение трамваев полностью перекроют на время ремонта переезда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске перекроют движение трамваев на северо-запад на время ремонта автомобильного переезда трамвайных путей. Также будет закрыт перекресток улицы Чайковского на проспекте Победы для движения автомобилей. Об этом предупредили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок».

«Трамваи №14, 15, 16, 20, 22 изменят маршруты на выходных. С 23 часов 13 сентября до 5 часов утра 15 сентября закрывается движение трамваев по проспекту Победы от Каслинской до Чичерина. Движение автомобилей по Чайковского через проспект Победы будет закрыто», — уточнили в пресс-службе организации.

В ОГКУ «Организатор перевозок» пояснили, что за сутки подрядчик по гарантии должен восстановить переезд через трамвайные пути на перекрестке проспекта Победы и Чайковского. Трамваи будут направлены по своим маршрутам без учета данной ветки.