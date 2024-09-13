Текслер предложил доработать закон об ограничении преференций для инвесторов

Алексей Текслер отметил недопустимость ограничений для инвесторов из-за объемов вложений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Регионы должны самостоятельно принимать решения по предоставлению преференций для различных инвестпроектов, не опираясь объем капиталовложений. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Все участники процесса готовы обсуждать показатели эффективности, но их единая рамка по стране может привести к снижению инвестиционной привлекательности регионов. Слишком разные условия, обстоятельства и задачи в разных территориях. У регионов должны быть возможности влиять на этот процесс, исходя из собственных приоритетов и обстоятельств», — заявил Текслер.

Губернатор Челябинской области поблагодарил Минфин России за работу по усилению эффективности зон с преференциальными режимами для инвесторов, однако поддержал другие ведомства в том, что необходимо бороться за инвесторов. Он пояснил, что при создании ограничений инвестор может выбрать другой регион.

«Также мы не согласны с подходом, что преференциальные режимы увязывают именно с объемом капиталовложений. Не все инвестпроекты могут быть капиталоемкими. ОЭЗы и ТОРы создаются не только ради капиталовложений, а ради решения определенных пространственных задач развития территорий и экономики в целом», — добавил Текслер.

Он отметил, что решения должны принимать сами регионы. Статс-секретарь, замминистра финансов России Алексей Сазанов подытожил, что проект закона будет доработан.