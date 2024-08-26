Губернатор Куйвашев едет спасать три свердловских города от дефицита кадров

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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев посетит Красноуральск, Кушву и Верхнюю Туру Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 27 августа едет с масштабной инспекцией на северо-запад области. Он посетит Красноуральск, Кушву и Верхнюю Туру, где за последние годы появились крупные производства, но есть острая нехватка кадров. Подробности поездки URA.RU раскрыл осведомленный источник.

«Основная тема — обеспечение кадровым потенциалом местных предприятий. В Верхней Туре это лесоперерабатывающий завод „Синергия“, в Кушве — Волковский ГОК, в Красноуральске — „Святогор“. Везде нужны кадры, а их не хватает. Вопрос, как удерживать рабочую силу в периферийных городах, назрел давно», — поделился собеседник.

В рамках поездки Куйвашев посетит не только предприятия, но и техникумы в каждом городе. Все они нуждаются либо в серьезной модернизации, либо в укреплении материально-технической базы. Например, в Кушве техникум располагается в здании 1800-х годов постройки, где были конюшни горняков. В итоге многие школьники после выпуска уезжают учиться в Екатеринбург и другие крупные города, где условия более комфортные.

На то, что проблема нехватки кадров в регионе стоит остро, на недавней встрече с редакторами СМИ указывал и политический вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий также финансы. «Весной едва все стройки не встали», — отметил он. Предотвращая кризис, Куйвашев вел переговоры с руководителями соседних дружественных государств.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 27 августа едет с масштабной инспекцией на северо-запад области. Он посетит Красноуральск, Кушву и Верхнюю Туру, где за последние годы появились крупные производства, но есть острая нехватка кадров. Подробности поездки URA.RU раскрыл осведомленный источник. «Основная тема — обеспечение кадровым потенциалом местных предприятий. В Верхней Туре это лесоперерабатывающий завод „Синергия“, в Кушве — Волковский ГОК, в Красноуральске — „Святогор“. Везде нужны кадры, а их не хватает. Вопрос, как удерживать рабочую силу в периферийных городах, назрел давно», — поделился собеседник. В рамках поездки Куйвашев посетит не только предприятия, но и техникумы в каждом городе. Все они нуждаются либо в серьезной модернизации, либо в укреплении материально-технической базы. Например, в Кушве техникум располагается в здании 1800-х годов постройки, где были конюшни горняков. В итоге многие школьники после выпуска уезжают учиться в Екатеринбург и другие крупные города, где условия более комфортные. На то, что проблема нехватки кадров в регионе стоит остро, на недавней встрече с редакторами СМИ указывал и политический вице-губернатор Олег Чемезов, курирующий также финансы. «Весной едва все стройки не встали», — отметил он. Предотвращая кризис, Куйвашев вел переговоры с руководителями соседних дружественных государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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