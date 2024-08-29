ЛДПР предложила мигрантам сдавать обязательный практический экзамен для работы в такси

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому иностранных граждан обяжут сдавать практический экзамен по вождению для работы в такси. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Документ внесут на рассмотрение 29 августа.
«Нельзя доверять жизни наших граждан плохо подготовленным водителям-иностранцам, склонным к агрессивному вождению. Ситуацию исправит полноценный экзамен с теоретической и практической частями», — заявил Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.
По словам депутата, такие меры призваны исправить ситуацию, когда мигранты перевозят людей без проверки навыков вождения. Законопроект обязывает иностранных граждан, работающих в такси, сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года. Принятие законопроекта, по мнению ЛДПР, приведет к сокращению аварийности на дорогах. Он будет рассмотрен Госдумой 29 августа.
Ранее больше десятка российских регионов запретили мигрантам работать в такси. Глава Камчатского края Владимир Солодов 16 апреля заявил, что это сделает такси безопаснее, сообщала газета «Коммерсант». Однако отмечалось, что такие меры приводят к дефициту водителей. О новых условиях для работы таксистов в России — в материале URA.RU.
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