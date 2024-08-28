28 августа 2024

ФСБ поймала банду, обокравшую нефтяную компанию в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики завели уголовное дело
Силовики завели уголовное дело Фото:

В Нижневартовском районе сотрудники ФСБ поймали банду, которая незаконно врезалась в нефтепровод. На злоумышленников завели уголовное дело, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области.

«Двое граждан РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с иными неустановленными лицами, с целью хищения нефти. Затем, тайно, путем незаконного технологического присоединения, произвели незаконную врезку в тело напорного нефтепровода, тем самым нарушив его целостность», — говорится в сообщении.

Действия злоумышленников могли привести к экологической угрозе. Им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовском районе сотрудники ФСБ поймали банду, которая незаконно врезалась в нефтепровод. На злоумышленников завели уголовное дело, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области. «Двое граждан РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с иными неустановленными лицами, с целью хищения нефти. Затем, тайно, путем незаконного технологического присоединения, произвели незаконную врезку в тело напорного нефтепровода, тем самым нарушив его целостность», — говорится в сообщении. Действия злоумышленников могли привести к экологической угрозе. Им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...