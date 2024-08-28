ФСБ поймала банду, обокравшую нефтяную компанию в ХМАО

В Нижневартовском районе сотрудники ФСБ поймали банду, которая незаконно врезалась в нефтепровод. На злоумышленников завели уголовное дело, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области.
«Двое граждан РФ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор с иными неустановленными лицами, с целью хищения нефти. Затем, тайно, путем незаконного технологического присоединения, произвели незаконную врезку в тело напорного нефтепровода, тем самым нарушив его целостность», — говорится в сообщении.
Действия злоумышленников могли привести к экологической угрозе. Им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства происшествия.
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