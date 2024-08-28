В Пермском крае простятся с погибшим на СВО многодетным отцом

В ходе спецоперации погиб житель Добрянки пермского края Сергей Чудинов. Как сообщили в мэрии города, у него остались три дочери.
«Погиб 19 июля 2024 года при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции в населенном пункте Прогресс Покровского района Донецкой Народной Республики. У него остались три дочки, мама, папа, сестра и брат», — говорится на странице администрации Добрянки в соцсети «ВКонтакте».
Сергей Чудинов срочную службу проходил главным корабельным старшиной ВМФ. На СВО ушел 31 мая, заключив контракт. Был стрелком мотострелкового отделения. Церемония прощания с бойцом состоится 30 августа в добрянском дворце культуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!