28 августа 2024

В Пермском крае простятся с погибшим на СВО многодетным отцом

На СВО погиб многодетный отец Сергей Чудинов из Добрянки Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания пройдет 30 августа
Церемония прощания пройдет 30 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации погиб житель Добрянки пермского края Сергей Чудинов. Как сообщили в мэрии города, у него остались три дочери.

«Погиб 19 июля 2024 года при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции в населенном пункте Прогресс Покровского района Донецкой Народной Республики. У него остались три дочки, мама, папа, сестра и брат», — говорится на странице администрации Добрянки в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Чудинов срочную службу проходил главным корабельным старшиной ВМФ. На СВО ушел 31 мая, заключив контракт. Был стрелком мотострелкового отделения. Церемония прощания с бойцом состоится 30 августа в добрянском дворце культуры.

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В ходе спецоперации погиб житель Добрянки пермского края Сергей Чудинов. Как сообщили в мэрии города, у него остались три дочери. «Погиб 19 июля 2024 года при выполнении специальных задач в зоне проведения специальной военной операции в населенном пункте Прогресс Покровского района Донецкой Народной Республики. У него остались три дочки, мама, папа, сестра и брат», — говорится на странице администрации Добрянки в соцсети «ВКонтакте». Сергей Чудинов срочную службу проходил главным корабельным старшиной ВМФ. На СВО ушел 31 мая, заключив контракт. Был стрелком мотострелкового отделения. Церемония прощания с бойцом состоится 30 августа в добрянском дворце культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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